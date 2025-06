Alexis Gutiérrez lanza dura indirecta al Cruz Azul

Alexis Gutiérrez, el nuevo refuerzo del América, ofreció sus primeras palabras (para el canal del club) y las aprovechó para dejar claro que su corazón siempre estuvo pintado azulcrema. Con el pretexto de una fotografía en la que se le ve de niño con una camiseta de las águilas, el mediocampista de 24 años de edad expresó su emoción por llegar al actual subcampeón del futbol mexicano y lanzó un mensaje que marcó distancia con el equipo que lo formó profesionalmente.

“Tenía dos o tres años en esa foto, caminaba y ya me gustaba el futbol, estar detrás de la pelota y tengo un tío que es muy americanista y me gustó, empecé a agarrarle cariño y sí es un equipo que me gustó desde muy chico”, confesó Gutiérrez, quien militó en Cruz Azul desde el 2019 hasta este verano.

Gutiérrez cumple su sueño

El futbolista formado en las Chivas no ocultó su felicidad por fichar con el conjunto de Coapa y lo calificó de forma contundente.

“Para mí es un orgullo poder estar en este club tan grande como lo es América. Representa una oportunidad grande en mi carrera, dar un paso importante y poder seguir creciendo. Sí es algo que tenía en mente, jugar en un equipo tan grande como es América era un sueño para mí y ahora que lo estoy cumpliendo es una sensación muy linda”, expresó.

Destacó, además, la importancia de jugar para la entidad más laureada del futbol mexicano y se comprometió de lleno con el proyecto: “Para mí significa mucho, representa mucha ilusión, un extra para mí y quiero dejar huella en este equipo. Vengo a entregar todo por este equipo, a entregar el alma y vengo a exigirme y a sumar. Muy ilusionado, motivado y con ganas de que ya pueda jugar”.

Alexis envió mensaje a la afición de las Águilas

El fichaje americanista agradeció el respaldo de la afición y especificó a dónde llega su ambición: “Agradecerles por su apoyo, es parte de la exigencia de este club ser campeón y aparte de venir a sumar. Vengo a levantar un título con este equipo. Estoy preparado y listo para afrontar este reto”.

Por último, y apenas el día en el que vivió su primer entrenamiento con la escuadra emplumada, Gutiérrez destacó el ambiente que ha encontrado en el vestuario.

“Todos son muy buenas personas, se ve el grupo sano que es, es un grupo competitivo. Vengo a sumar, a dar todo de mí, a entregar el alma por este escudo y la verdad me sentí muy feliz con todos”, concluyó.

