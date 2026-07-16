Debutó en la primera división de Argentina en 2017, hoy vale más de 1,000 millones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo la participación de una Argentina plagada de figuras que se desempeñan en los mejores equipos de Europa, destacando a un elemento que debutó en 2017 y que, ahora, vale más de 1,000 millones de pesos mexicanos.

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Se trata, entonces, de un jugador que en sus inicios se desempeñó como 10 y que, ahora, forma parte del centro del campo, por lo que es titular tanto en la Selección de Argentina como en el Liverpool de la Premier League. Por tal motivo, no está de más conocer más de la carrera de Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister, la figura de Argentina que vale más de 1,000 millones

Nacido en Santa Rosa el 24 de diciembre de 1998, Alexis Mac Allister es un jugador argentino que tiene 27 años de edad y que, en la última década, pasó de debutar en Argentinos Jrs al tener un valor de 70 millones de euros (más de 1,000 millones de pesos mexicanos), gracias a su estadía en el Liverpool.

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Su gran labor en Argentinos Jrs llamó la atención del Brighton, quien pagó 8 millones de euros por él en 2019. Su estancia en el club lo ayudó a tener una evolución significativa en su juego, y fue precisamente ahí en donde retrasó su posición para tener más juego con el balón.

Fue así cuando, en julio del 2023, el Liverpool se fijó en el nacido en Argentina, por quien pagó 42 millones de euros por él. Hoy, Alexis Mac Allister no solo es un activo importante de su club, sino que también ya sabe lo que es ser campeón del mundo tras lo ocurrido en Qatar 2022.

¿Cuáles son los números de Alexis Mac Allister a nivel clubes?

A pesar de ser un centrocampista, la realidad es que los números del nacido en Argentina son por demás interesantes. Y es que, si se consideran los equipos a los que ha defendido, el sudamericano registra 53 anotaciones y 43 pases a gol en poco más de 25,000 minutos distribuidos en 365 duelos disputados.