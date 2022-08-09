Alexis Sánchez y Timo Werner ya tienen nuevo equipo

París, Francia. El chileno Alexis Sánchez se encuentra en Marsella para la firma de un contrato con el club francés Olympique, que puede anunciar oficialmente su fichaje este miércoles.

El atacante de 33 años rescindió el contrato que mantenía con el Inter de Milán y era libre de fichar por cualquier club. Tenía una oferta del Galatasaray turco, pero parece haber optado por el subcampeón de Francia.

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El exjugador, entre otros, del Barcelona, Arsenal y Manchester United, Alexis Sánchez se convierte en el fichaje estrella del club, que regresa a la Champions League con ambiciones elevadas.

Según algunas fuentes, el Olympique de Marsella puede presentar al futbolista este miércoles por la tarde, aunque el club no confirma esa información de forma oficial.

Alexis Sánchez cobrará unos 3 millones de euros por temporada y firmará un contrato de dos años.

El Marsella es también una ocasión para volver al máximo nivel para el jugador chileno, que volverá a jugar la Champions League.

Timo Werner regresa a la Bundesliga

Por su parte, el Leipzig anunció el regreso del delantero Timo Werner tras dos temporadas en el Chelsea londinense e informó de que firmará un contrato de cuatro años, hasta junio de 2026, con el equipo alemán.

Después de dos campañas en la Premier League en las filas del cuadro londinense, en los que marcó 23 tantos y dio 17 asistencias a lo largo de 89 partidos oficiales, Werner volverá al club en el que explotó entre las temporadas 2016/17 y la 2019/20.

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En aquellos tres campeonatos, Werner celebró 95 goles en 159 partidos y fue traspasado al Chelsea por 53 millones de euros. Ahora, el Leipzig vuelve a recuperar al que fue su jugador por una cantidad cercana a los 20 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

A través de sus redes sociales, el Leipzig ofreció las primeras palabras de Werner tras firmar con el club germano: "Estoy deseando empezar la nueva temporada con el Leipzig y, sobre todo, con sus aficionados, que tienen un significado especial para mí. Tenemos muchos planes juntos y, ahora, por supuesto, también quiero ser el primer jugador del Leipzig en superar la marca de los 100 goles", dijo.

