Cristiano Ronaldo saldría del Manchester United por el ‘Chucky’ Lozano

Cristiano Ronaldo sumó minutos en el debut del Manchester United en una nueva temporada de la Premier League. Sin embargo, el futuro del atacante portugués aún sigue siendo un misterio, pero ahora se menciona que saldría de los ‘Red Devils’, a cambio del ‘Chucky’ Lozano

En repetidas ocasiones, se ha mencionado que el lusitano desea salir del Manchester United , tomando en cuenta que no disputarán la Champions League esta temporada. No obstante, aún no ha encontrado a un equipo en el que logre acomodarse, pese a los rumores que lo vincularon con Chelsea, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid, entre otros.

Intercambio entre el ‘Chucky’ Lozano y Cristiano Ronaldo

De acuerdo a información de Calciomercato de Italia, el Napoli estaría interesado en hacer un intercambio con el Manchester United, en el que mandarían al ‘Chucky’ Lozano al conjunto de la Premier League, por Cristiano Ronaldo más 20 millones de euros.

Ante la intención del portugués de abandonar las filas del cojunto inglés, Erik ten Hag, actual técnico del Manchester United, no vería con malos ojos la incorporación del ‘Chucky’ Lozano, tomando en cuenta las características ofensivas que tiene el mexicano.

En anteriores ocasiones, ya se ha relacionado a Hirving Lozano con el Manchester United. Al parecer, el equipo de la Premier League ha seguido de cerca al mexicano desde su paso por el PSV Eindhoven pero hasta el momento, no se ha hecho una oferta formal por él.

Por ahora, el ‘Chucky’ Lozano se mantiene en concentración con el Napoli, de cara a una nueva temporada en la que tras la salida de Lorenzo Insigne y también la de Dries Mertens, podría tener más participación. Cristiano Ronaldo por su parte preparará junto al Manchester United el segundo encuentro dentro de la Premier League.

