Alexis Vega: cuánto costaba cuando jugaba en Chivas y qué tanto subió ahora en Toluca

Alexis Vega fue el autor del tanto definitivo en la serie de penales completa para el infarto entre Toluca y Tigres en la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Si bien venía de una lesión, el delantero de 28 años demostró toda su jerarquía, no por nada hoy tiene un valor de mercado mucho más alto que el que tenía cuando era jugador de Chivas.

Ernesto Alexis Vega Rojas marcó el penal que le dio el bicampeonato al Toluca y le dedicó el triunfo a Chivas . Además, tras eso, su precio ascendió a los 10 millones de euros (211 millones de pesos mexicanos), según Transfermarkt. Sin embargo, su valor era bastante más bajo cuando era futbolista del Rebaño Sagrado.

El precio de Alexis Vega creció el doble desde su paso de Chivas a Toluca

Si bien fue formado en Deportivo Toluca, el punta de 28 años pasó un tiempo por las Chivas de Guadalajara, precisamente entre enero de 2019 y enero de 2024 (5 años). Durante ese tiempo, Alexis Vega pasó de valer 700 mil euros a tener un valor de más de 8 md€. Sin embargo, luego descendió a € 5M cuando fue transferido de nuevo a los Diablos Rojos.

La transferencia de Vega desde Toluca a Chivas estuvo valuada en 5,28 md€, mientras que su retorno al conjunto escarlata costó 1,38 millones de euros. Ahora, su valor es de € 10M y brilla con sus títulos.

Así le fue a Alexis Vega jugando en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, estos fueron los números de Alexis Vega cuando era jugador del CD Guadalajara:

Partidos jugados: 147

Encuentros disputados como titular: 121

Goles convertidos: 28

Asistencias aportadas: 27

Tarjetas recibidas: 21 amarillas y 7 rojas

Títulos conseguidos: 0 (fue subcampeón en el Clausura 2023)

Las estadísticas de Alexis Vega jugando para el Toluca FC

Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Alexis Vega en la institución son los siguientes: