Alexis Vega: cuánto costaba cuando jugaba en Chivas y qué tanto subió ahora en Toluca
El delantero viene de ser campeón del Apertura 2025 marcando el penal definitivo y su valor de mercado creció mucho
Alexis Vega fue el autor del tanto definitivo en la serie de penales completa para el infarto entre Toluca y Tigres en la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Si bien venía de una lesión, el delantero de 28 años demostró toda su jerarquía, no por nada hoy tiene un valor de mercado mucho más alto que el que tenía cuando era jugador de Chivas.
Ernesto Alexis Vega Rojas marcó el penal que le dio el bicampeonato al Toluca y le dedicó el triunfo a Chivas . Además, tras eso, su precio ascendió a los 10 millones de euros (211 millones de pesos mexicanos), según Transfermarkt. Sin embargo, su valor era bastante más bajo cuando era futbolista del Rebaño Sagrado.
El precio de Alexis Vega creció el doble desde su paso de Chivas a Toluca
Si bien fue formado en Deportivo Toluca, el punta de 28 años pasó un tiempo por las Chivas de Guadalajara, precisamente entre enero de 2019 y enero de 2024 (5 años). Durante ese tiempo, Alexis Vega pasó de valer 700 mil euros a tener un valor de más de 8 md€. Sin embargo, luego descendió a € 5M cuando fue transferido de nuevo a los Diablos Rojos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Jugaba con el América, obtuvo el campeonato y hoy se retiró para representar a México en un Mundial de Fitness
- Tiene 23 años, está en su mejor momento y sería el tercer fichaje para las Chivas de Gabriel Milito
- La lista de Navidad de André Jardine para el América: quiere a estos 6 refuerzos para el Clausura 2026
La transferencia de Vega desde Toluca a Chivas estuvo valuada en 5,28 md€, mientras que su retorno al conjunto escarlata costó 1,38 millones de euros. Ahora, su valor es de € 10M y brilla con sus títulos.
Así le fue a Alexis Vega jugando en Chivas de Guadalajara
De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, estos fueron los números de Alexis Vega cuando era jugador del CD Guadalajara:
- Partidos jugados: 147
- Encuentros disputados como titular: 121
- Goles convertidos: 28
- Asistencias aportadas: 27
- Tarjetas recibidas: 21 amarillas y 7 rojas
- Títulos conseguidos: 0 (fue subcampeón en el Clausura 2023)
Las estadísticas de Alexis Vega jugando para el Toluca FC
Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Alexis Vega en la institución son los siguientes:
- Partidos jugados: 158
- Encuentros disputados como titular: 128
- Goles convertidos: 41
- Asistencias aportadas: 37
- Tarjetas recibidas: 26 amarillas y 2 rojas
- Títulos conseguidos: 3 (Liga MX Clausura 2025, Apertura 2025; y Campeón de Campeones 2025).