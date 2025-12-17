Alexis Vega es un ejemplo de capitán: esto hizo mientras todos sus compañeros de Toluca están de vacaciones

Además de la dedicación a Chivas por el título, Alexis Vega también sorprendió a la afición de Toluca, a la prensa, a la directiva y al cuerpo técnico con la nueva decisión que tomó mientras que sus compañeros de los Diablos Rojos se tomaron vacaciones. El delantero de 28 años reafirma su compromiso tanto con el club como con la Selección Nacional de México.

Según trascendió, Alexis Vega permanecerá entrenando y rehabilitándose de la lesión que tuvo en el muslo posterior de la pierna izquierda, producto del desgarre que sufrió el pasado 26 de octubre. Todo esto, claro, para llegar al Clausura 2026 y a la Copa Mundial de la FIFA 2026 –cuyos precios de los boletos han bajado– de la mejor manera posible.

Que el delantero y capitán del equipo se entrene y no se tome descanso tras la obtención del bicampeonato es aún más valorable debido a que el resto de sus compañeros de Toluca tendrán un total de 16 días de vacaciones, donde pasarán tiempo con sus familias, sus seres queridos y conociendo lugares increíbles en el mundo. Vega, en tanto, estará en el gimnasio.

Alexis Vega fue una pieza clave para Toluca en el Apertura 2025

El delantero de 28 años se perdió 7 partidos debido a la lesión que tuvo. No obstante, le alcanzaron 14 partidos jugados para anotar 4 goles y aportar 9 asistencias. Tras perderse casi toda la Liguilla, apareció en la Gran Final (vuelta) del Apertura 2025 y convirtió el penal definitivo para que Toluca logre el bicampeonato.

El Clausura 2026 y el Mundial, los dos objetivos de Alexis Vega

Más allá de que tuvo un 2025 para recordar por siempre, una lesión casi le quita la posibilidad de disfrutar dentro del campo de juego, a tal punto de tener que infiltrarse para jugar el duelo en el Nemesio Diez entre Toluca y Tigres. Por eso, ahora quiere recuperarse de la mejor manera.

Está claro que Alexis Vega tiene como objetivo cercano el Clausura 2026 y el tricampeonato con el Toluca de Antonio el ‘Turco’ Mohamed. Sin embargo, su gran anhelo es ser convocado por Javier el ‘Vasco’ Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dar su mejor versión.

