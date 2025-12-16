OFICIAL: Chivas anuncia a un examericanista para suplir a Chicharito Hernández

Javier ‘Chicharito’ Hernández dejó de ser futbolista de Chivas una vez finalizada la participación del equipo en el Apertura 2025, por lo que Gabriel Milito inició la búsqueda de un nuevo delantero centro para ocupar su lugar. Si bien es cierto que Ángel Sepúlveda es uno de los jugadores que está muy cerca de Guadalajara , el conjunto rojiblanco anunció a un goleador formado en el América como nuevo refuerzo para el Clausura 2026.

Chivas hace oficial el regreso de Ricardo Marín

Durante el comienzo de esta semana, Ricardo Marín se presentó en el Hospital Medyarthros para someterse a los estudios médicos correspondientes y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de Chivas . Resulta que el canterano de las Águilas se encontraba a préstamo en Puebla y, con la finalización del Apertura 2025, su próximo paso era regresar al Guadalajara, donde ya fue anunciado de forma oficial.

Ricardo Marín es nuevo jugador de Chivas|Crédito: @ricardomarin11 / IG

“Ricardo Marín regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado”, fue lo que publicó Chivas en sus diferentes plataformas, anunciando el regreso de Marín. El futbolista de 27 años llega como reemplazo de ‘Chicharito’ Hernández y en medio de los rumores sobre una posible salida de Alan Pulido. Además, compartirá ataque con Armando González y, posiblemente, con Sepúlveda.

🇦🇹 BIENVENIDO DE VUELTA, 4K🔥@Richymarin19 regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado 👊🏻 pic.twitter.com/1Iboor4Wzd — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Ricardo Marín tiene un marcado pasado por el América

Desde pequeño, Marín formó parte de las fuerzas básicas del conjunto azulcrema. Pasó por el equipo Sub-17 y Sub-20, aunque nunca tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo. Sin éxito en el América, Ricardo pasó por equipos como Mazatlán y Celaya, hasta que en el año 2023 fue adquirido por Chivas. Ahora, regresará en 2026 y buscará hacerse con la confianza de Milito.

¿Qué será del futuro de ‘Chicharito’ Hernández?

En una publicación realizada en Instagram, el ex Real Madrid adjuntó imágenes de sus últimos dos años y escribió lo siguiente: “Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Vamos por lo nuevo”. En este contexto, Hernández dejó la puerta abierta para continuar con su carrera en otro equipo, aunque también podría relacionarse con el inicio de una nueva etapa fuera del futbol.