Es una figura de la Selección; así se reveló la posible FECHA que podría volver de su lesión

La Selección Mexicana ha sufrido muchas bajas en los últimos meses y con miras a su debut en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, ahora se han dado noticias en torno a uno de los jugadores que podría formar parte de la convocatoria final si es que logra superar su lesión.

Fue a finales del torneo pasado que Alexis Vega sufrió una lesión importante que lo obligó a pasar al quirófano después de obtener el título de Liga. Ahora, el Turco Mohamed, jugador de Toluca, reveló detalles en torno a cuándo podría regresar a las canchas con su club y, en consecuencia, con la Selección Mexicana.

¿Cuándo podría regresar Alexis Vega con Toluca?

Fue durante la rueda de prensa posterior al juego frente a Cruz Azul que Antonio Mohamed reveló detalles en torno a cómo va la recuperación de Alexis Vega, jugador mexicano que se lesionó en la temporada regular pasada y que, tras volver para la final, se resintió nuevamente de su lesión.

El entrenador argentino fue muy cauto en torno a la recuperación que Alexis Vega tiene actualmente, y si bien no confirmó su fecha de regreso, sí manifestó que se encuentra con muchas ganas de volver después de perderse la primera parte de la temporada en año mundialista.

Las declaraciones de Mohamed harían indicar que Alexis Vega está más cerca que nunca de volver a las canchas, motivo por el cual, si se confirma lo anterior, podría encontrar la regularidad suficiente para recuperar su nivel y ser considerado por el Vasco Aguirre para la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos goles tiene Alexis Vega con la Selección Mexicana?

El nivel de Alexis Vega en la Liga BBVA MX hizo que la Selección Mexicana lo considerara en el año 2021, por lo que ya suma prácticamente cinco años como seleccionado nacional. En total, el hoy jugador de Toluca registra siete anotaciones en 47 duelos disputados, así como su participación en Qatar 2022.