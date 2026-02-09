Donovan Carrillo, de entrenar en un centro comercial a representar a México en los JJOO de Invierno 2026

Todo está listo para que Donovan Carrillo haga su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, mismos en donde espera pueda tener una actuación por demás sobresaliente. En ese sentido, ¿sabías que durante sus primeros años el mexicano se vio obligado a entrenar dentro de un centro comercial?

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Donovan Carrillo es una de las apuestas importantes que la delegación mexicana tiene en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, pues gracias a su experiencia en el patinaje artístico tiene lo necesario para estar entre los mejores deportistas dentro de esta disciplina.

¿Donovan Carrillo entrenó en un centro comercial hace algunos años?

Nacido el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, Donovan Carrillo se interesó en el mundo del patinaje luego de conocer a una niña que le encantó en los entrenamientos de su hermana cuando tenía 8 años, por lo que, a partir de ahí, inició su camino en este deporte.

Fue en 2013 cuando Donovan se mudó a León junto a su entrenador Gregorio Núñez a fin de mantener su rutina de entrenamiento en el patinaje artístico. De hecho, en distintas entrevistas Carrillo confirmó que entrenó en una pista de hielo que se encontraba en un centro comercial.

Cabe mencionar que esta situación habla de la perseverancia que el mexicano ha tenido para alcanzar sus sueños. De hecho, hoy el tapatío se distingue por obtener sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano - Cortina, por lo que habrá que estar atentos a su evolución en este evento.

¿Cuándo debuta Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo continúa en plena preparación para el debut que tendrá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, mismo que será este martes 10 de febrero en la modalidad de Patinaje Individual Masculino en el apartado Programa Corto. Este se realizará en punto de las 11:30 horas, tiempo centro de México.