Jugó en Europa y disputó minutos en Chivas y Cruz Azul, hoy todos lo han olvidado

Hace más de una década, más precisamente a inicios de la década del 2010, un jugador interrumpió el futbol mexicano de primera división a través de sus excelentes actuaciones. Esta situación hizo que tuviera minutos en equipos como Chivas y Cruz Azul , hecho que lo llevó al estrellato nacional.

Carlos, el Gullit Peña, tuvo la oportunidad de ser campeón de la Liga BBVA MX luego del increíble paso que tuvo en León. Desafortunadamente para su causa, y pese a formar parte del futbol europeo y de escuadras como Chivas y Cruz Azul, hoy está más olvidado que nunca.

¿Qué fue de Carlos Peña, exjugador de Chivas y Cruz Azul?

El Gullit Peña tuvo grandiosos años en su etapa con los Esmeraldas del León, pues además de ser uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX formó parte de la Selección Mexicana que logró su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2014 por la vía de la reclasificación al derrotar a Nueva Zelanda.

Sus virtudes en el terreno de juego llamaron poderosamente la atención de Chivas, escuadra que lo fichó en la búsqueda de convertirlo en el mejor jugador de todos. Tristemente para su causa, entre bajas de juego considerable y problemas extracancha, el Gullit nunca pudo destacar.

Aún así, Carlos tuvo la oportunidad de llegar al balompié europeo de la mano del Rangers, uno de los equipos más importantes de Escocia. Tras un corto período allá, Peña volvió a la Liga MX con Cruz Azul, institución en la que pasó sin pena ni gloria. Hoy, el mexicano está retirado del profesionalismo.

¿Cuántos goles hizo el Gullit Peña con Chivas y Cruz Azul?

De acuerdo con información de Transfermarkt, el Gullit Peña sumó un total de 53 partidos entre ambos equipos, 43 con Chivas y 10 con Cruz Azul . Con el Rebaño Sagrado el mexicano sumó ocho anotaciones y una asistencia, mientras que con La Máquina no registró ningún tanto.