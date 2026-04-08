Alexis Vega le regaló sus zapatos a un compañero, ¿Por qué lo hizo y a quién se los obsequió?

El futbolista Alexis Vega tuvo un enorme gesto de amistad que ha sido filtrado en recientes horas y que involucra un par de zapatos de futbol y a uno de sus compañeros en el cuadro choricero y de Selección Mexicana.

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Una página de IG hizo énfasis en un tema curioso. Y es que Alexis Vega salió al calentamiento del partido ante Querétaro con unos fascinantes zapatos en color rosa y otros tonos similares, llamando la atención por sus características.

Luego para el segundo tiempo, unos zapatos idénticos aparecieron en los pies del lateral Jesús Gallardo; no es imposible que él tuviera los suyos, solo se destacó la curiosidad de que Vega no los llevó puestos, Gallardo tenía unos para el primer tiempo y al complemento se los cambió.

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Alexis Vega revela realmente qué pasó con esos zapatos

La publicación llegó hasta los oídos de Alexis Vega quien quiso despejar dudas de lo que realmente sucedió con los zapatos Nike y su compañero Gallardo.

Resulta que los zapatos que Vega tenía llamó la atención de Gallardo, le gustaron a tal grado que Alexis se los regaló y decidió llevarlos para el segundo tiempo de ese partido en el que los Diablos perdieron el invicto perdiendo por 1-0.

"Me los vio en el calentamiento, le gustaron y se los regalé en el medio tiempo. Se le ven hermosos a mi Chuy", comentó Vega en el posteo de dicha página.

Aficionados llaman a Alexis Vega CRACK

Tras la revelación, a Vega le llovieron reconocimientos por el gesto y los aficionados le llamaron CRACK por haber tenido la acción de regalarle esas joyas a su compañero Gallardo.

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