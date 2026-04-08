Hora, día, estadio y precio de los boletos del América vs Cruz Azul, Clásico Joven Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX, está por llegar a la Jornada 14, en el que el partido de América vs Cruz Azul se lleva los reflectores por la tradición y rivalidad que existe. El Clásico Joven de este torneo se disputa por tres importantísimos puntos, pero en donde el orgullo es lo que más se cuida y pelea en la cancha.

América tiene como enorme noticia, que regresa a su casa, el Estadio Azteca o ahora llamado Estadio Banorte, por lo que tendrá un escenario renovado, moderno con muchas de las adecuaciones y una asistencia mucho mayor, digna para un encuentro de este tipo como lo es el Clásico Joven.

Lo que tienes que saber de América vs Cruz Azul Clásico Joven

Partido: América vs Cruz Azul

Fecha y hora: 11 de abril 9:05 PM

Estadio: Azteca/Banorte

Los precios de los boletos para el Clásico Joven de América vs Cruz Azul

Los precios de los boletos han robado el aliento a los aficionados del América ante Cruz Azul

* 600 Sur | Desde $683.52

* 500 Sur | Desde $683.52

* 400 Sur | Desde $683.52

* 600 Norte | Desde $683.52

* 500 Norte | Desde $683.52

* 400 Norte | Desde $683.52

* 400 Lateral | Desde $1,025.28

* 300 Preferente | Desde $1,594.88

* 100 Sur | Desde $2,050.56

* 300 Lateral A | Desde $2,278.40

* 100 Plus | Desde $2,278.40

* Palcos Club | Desde $3,645.44

* Terraza | Desde $5,696

* Premium B | Desde $6,835.20

* Premium A | Desde $7,974.40

* Premium A Chairman’s Club | Desde $9,113.60

Así llegarán América y Cruz Azul al Clásico Joven

América llega a este encuentro de la Jornada 14, ubicado en el sexto sitio de la tabla general con 18 unidades. La combinación de resultados en la fecha pasada lo llevó a brincar lugares y como todos, buscan cerrar fuerte para ir a Liguilla.

Cruz Azul en el papel ha escrito un mejor torneo, con 27 puntos, un margen mucho mayor al de los azulcremas.

Están en el segundo escalón del certamen y tienen casi el boleto en sus manos para Liguilla.

El partido será por la pasión, pero América pensando en avanzar, saldrá con el cuchillo entre los dientes, además por el reencuentro con su gente en el Estadio Azteca.