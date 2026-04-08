¿Cuánto cuesta el boleto más barato para el Clásico Joven América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca?

Se reveló a través de las redes sociales del Club América, que ha arrancado la preventa de los boletos para el partido de las Águilas vs Cruz Azul, popularmente conocido como Clásico Joven, y en el marco del anuncio el precio delos boletos es un tema de conversación, pues muchos aficionados se han llevado una enorme sorpresa y es que hay boletos con un costo por encima de los 9 mil pesos o el más barato que no llega a los 700 pesos.

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El partido se jugará en el renovado Estadio Azteca, por lo que asistir a este cotejo es una experiencia distinta, pues se podrá apreciar la remodelación y además vivir uno de los partidos de temporada regular más vibrantes de la campaña regular.

América y Cruz Azul, jugarán ese encuentro este 11 de abril, es decir el siguiente sábado. Pese a que se había adelantado que el Ame volvería al Azteca, ahora este primer anuncio de la preventa y el precio de los acceso ha sido un verdadero quitarisas para los seguidores de los equipos.

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¿Qué precio tienen los boletos del América vs Cruz Azul?

Estos son los precios que se han divulgado para el Clásico Joven de América vs Cruz Azul de la Jornada 14, pasando del más barato que va desde los 683.52 pesos, avanzando entre precios al de 3,645.44 y llegando hasta los 9,113.60 pesos, lo que es un costo alto, pero en una zona y experiencia antes no conocida.

* 600 Sur | Desde $683.52

* 500 Sur | Desde $683.52

* 400 Sur | Desde $683.52

* 600 Norte | Desde $683.52

* 500 Norte | Desde $683.52

* 400 Norte | Desde $683.52

* 400 Lateral | Desde $1,025.28

* 300 Preferente | Desde $1,594.88

* 100 Sur | Desde $2,050.56

* 300 Lateral A | Desde $2,278.40

* 100 Plus | Desde $2,278.40

* Palcos Club | Desde $3,645.44

* Terraza | Desde $5,696

* Premium B | Desde $6,835.20

* Premium A | Desde $7,974.40

* Premium A Chairman’s Club | Desde $9,113.60

¿Cuándo y a qué hora se juega el Clásico Joven de América vs Cruz Azul?

El Clásico Joven de América ante Cruz Azul se jugará este sábado 11 de abril en el Estadio Azteca a las 9:05 de la noche.