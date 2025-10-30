ÚLTIMA HORA: Alexis Vega revela cuándo regresará tras la lesión que sufrió en el Toluca vs Pachuca

Alexis Vega ya trabaja en su recuperación tras salir lesionado en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en el partido de Toluca vs Pachuca, al minuto 76 del segundo tiempo.

Este jueves 30 de octubre del 2025, compartió en sus redes sociales imágenes de los ejercicios que está realizando para poder recuperarse y reveló la fecha en la que espera poder estar nuevamente en las canchas.

Vega dejó en claro que su objetivo es estar nuevamente con el equipo para la Liguilla. Por lo que a finales del mes de noviembre, Alexis estará de nueva cuenta con los diablos.

Instagram Alexis Vega

¿Cuál es la lesión de Alexis Vega?

El pasado miércoles 29 de octubre del 2025, Toluca informó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que la lesión de Alexis es muscular de grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. La cual es un desgarro parcial de las fibras musculares que provoca dolor, sensibilidad, hinchazón y hematomas en la parte posterior del muslo.

"Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado ll del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas".

Los partidos que se perderá Alexis Vega

Vega se pierde las últimas dos jornadas del Apertura 2025 en las que Toluca se enfrenta a León y América, juegos claves para el equipo que busca amarrar el primer lugar de la tabla.

De igual forma, no será convocado por la Selección Mexicana para los partidos amistoso de la fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Paraguay. Por lo que, Javier Aguirre tendrá que convocar a otro futbolista que pase por un buen nivel y juegue por las bandas.