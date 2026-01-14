Malas noticias en Toluca: revelan cuánto tiempo estará fuera Alexis Vega

Cuando parecía que Alexis Vega estaba listo para volver a tomar protagonismo con el Toluca tras el título del Apertura 2025, el club confirmó una noticia que enciende las alarmas: el delantero no podrá estar disponible durante varias semanas.

Después de meses arrastrando molestias físicas, el cuerpo médico tomó una determinación definitiva. Vega será sometido a un procedimiento quirúrgico que lo obligará a frenar justo en el momento en el que el equipo comienza a encarar compromisos clave del semestre.

Toluca tambalea sin Alexis Vega en el Apertura 2025

¿Por qué Alexis Vega estará fuera y cuánto tiempo se perderá?

Toluca informó que el atacante será intervenido mediante una limpieza articular por artroscopia, una cirugía que, aunque no es considerada de alto riesgo, sí implica un periodo de recuperación considerable.

El tiempo estimado de baja oscila entre cuatro y seis semanas, lo que lo deja fuera del arranque del Clausura y prácticamente descartado para los primeros compromisos importantes del calendario. Desde el cierre del torneo pasado, Vega había trabajado de forma diferenciada, señal clara de que el problema venía gestándose desde hace tiempo.

La molestia se originó en una lesión sufrida en octubre y, aunque se intentó manejar con cautela, el desgaste terminó por hacer inevitable la intervención quirúrgica.

|MEXSPORT

Un golpe duro tras ser clave en el título

El contraste es fuerte. Alexis Vega no jugaba desde finales de octubre y reapareció en la final del Apertura 2025, donde ingresó de cambio, disputó los tiempos extra y fue determinante en la tanda de penales que le dio el campeonato a Toluca.

Tras los festejos, el delantero fue uno de los pocos jugadores que regresó pronto a entrenar, incluso antes que varios de sus compañeros. Sin embargo, el cuerpo ya no dio para más. La decisión fue parar ahora para evitar un problema mayor más adelante.

Por esa razón, Vega no realizó el viaje para el debut del torneo y en los próximos días será operado para comenzar de inmediato con su proceso de recuperación.