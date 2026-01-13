Qué significa gritarle a la televisión durante un partido de la Liga BBVA MX, según la psicología

Los estadios no son el único sitio en el que los aficionados se hacen sentir; ya que hay millones de fanáticos que siguen fielmente a sus equipos de la Liga BBVA MX desde sus casas. Estos se levantan del sofá en las grandes ocasiones, señalan las acciones polémicas y le gritan a sus televisores como si alguien detrás escuchara. Según la psicología, esto es algo más que habitual y tiene varias explicaciones.

Un estudio llevado a cabo por The Washington Post, en conjunto con la Universidad de Massachusetts, afirmó que 6 de cada 10 hombres le gritan a las pantallas durante los juegos de sus equipos. Además, un 19% reconoció que lo hace prácticamente en cada minuto. Esto demuestra que es un fenómeno sumamente común.

¿Qué dice la psicología sobre la conducta de gritarle a la TV en los juegos de la Liga BBVA MX?

A diferencia de otros espectáculos, el futbol genera una sensación de cercanía como ningún otro. Una teoría, desarrollada por autores como Matthew Lombard y Theresa Ditton, afirma que cuando un medio es suficientemente inmersivo, el cerebro reduce la percepción de distancia y responde como si el evento fuera cercano o inmediato.

Según Men’s Health, este comportamiento también está vinculado al carácter social del futbol, incluso cuando se vive en soledad. Gritar frente a la pantalla refuerza el sentido de pertenencia y la identificación con el equipo, como si el aficionado formara parte activa de lo que ocurre en la cancha.

El medio resalta que los encuentros de la Liga BBVA MX activan estados de tensión, expectativa y euforia entre los aficionados, los cuales se acumulan durante largos tramos del juego. Allí, el grito aparece como una vía rápida para liberar esa presión constante.

