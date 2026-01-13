Toluca se refuerza con el hijo de un ex América y ya pinta para ser un delantero estrella

Toluca cuenta con un delantero centro de garantías como lo es Paulinho, quien se transformó en tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX tras su gran actuación en el Apertura 2025. No obstante, de cara al futuro, Antonio Mohamed puede estar tranquilo de tener a uno de los atacantes más prometedores y que, además, es hijo de un futbolista con pasado en el América: William Da Silva.

El hijo de William Da Silva ya da de qué hablar en Toluca

William Gabriel, hijo del ex América y Diablos Rojos, fue protagonista en el triunfo de Toluca frente a Rayados de Monterrey por el Clausura 2026 Sub-21. El prometedor delantero de tan solo 18 años fue uno de los más destacados en el triunfo escarlata, demostrando que es una de las grandes apuestas del ‘Turco’ Mohamed de cara al futuro, junto con Oswaldo Virgen, otro delantero que promete ser estrella en un futuro.

William Gabriel brilló en Toluca vs Rayados|Crédito: Toluca FC

Quién es William Gabriel, la nueva joya del Toluca

William Gabriel tiene 18 años de edad y se caracteriza por ser un delantero potente gracias a sus 1,89 metros de altura. Las cualidades más destacadas de su estilo de juego son su capacidad de retener el balón y pelear físicamente la posición con los defensas, además de tener un gran campo de visión a pesar de ser un delantero nato de área.

Según sus redes sociales, el brasileño forma parte de los Diablos Rojos desde el mes de abril del año 2025. Además, se dio a conocer que Gabriel estuvo formando parte de un club local de Brasil llamado Barra Futebol Clube. Allí fue donde destacó como delantero centro, para que posteriormente arribara a Toluca, en gran medida, porque su padre lo colocó en la órbita del futbol mexicano.

William Da Silva, exjugador de Toluca y América|Crédito: Toluca FC

En cuanto a datos más personales, Gabriel cuenta con doble nacionalidad, pues su padre es brasileño, pero al haber nacido en México también tiene la nacionalidad mexicana. Cabe destacar que meses atrás, el joven delantero tomó la decisión de representar a la Selección Mexicana, a pesar de poder jugar para Brasil. Sin lugar a dudas, un goleador que tendrá que ser seguido de cerca, pues el propio Paulinho lo colocó como su heredero en un futuro.

William Da Silva, su historia en el futbol mexicano y su actualidad

Da Silva, padre de Gabriel, tuvo una considerable carrera dentro de la Liga BBVA MX. Llegó al América en el año 2015, pero su paso por Coapa quedó marcado por la irregularidad y por no cumplir con el peso histórico que implica vestir la camiseta americanista. Posteriormente, pasó por el Toluca y jugó allí entre los años 2018 y 2021 sin conseguir títulos.