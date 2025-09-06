¡CONFIRMADO! El delantero TITULAR de México vs Japón

Este viernes 5 de septiembre del 2025, Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa previo al partido de México vs Japón, al delantero que jugará de titular el encuentro.

Aguirre reveló que el delantero que será titular en el encuentro es Alexis Vega. El delantero de Toluca ha demostrado un gran nivel y ha sido clave en el ataque del chorizopower.

¡Queríamos tres, nos dio uno! 🇲🇽 A la primera no se pudo, pero Javier Aguirre dio a conocer que Alexis Vega iniciará el encuentro ante Japón. Tremenda relación entre nuestro periodista y el Vasco. #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/OKeJvo3ZA6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 6, 2025

Posible alineación de México vs Japón

Javier Aguirre reveló que para el partido contra Japón, Alexis Vega va de títular por la banda izquierda y que Chucky Lozano será banca en el encuentro, por lo que empezó a dar más detalles de la alineación que usaría.

Basandonos en el desempeño de los jugadores y de las alineaciones que acostumbra Aguirre en los últimos juegos, la alineación que mandaría sería:

Portero: Malagón

Defensas: Rodrigo Huescas, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Edson Alvarez, Erik Lira y Marcel Ruiz

Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado

Así puedes ver el México vs Japón EN VIVO y GRATIS

El encuentro de México vs Japón lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego se va a disputar en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México en el Estadio Oakland Coliseum.

El partido tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.