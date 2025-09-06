“Yo no regalo nada…”: El ‘Vasco’ Aguirre a Guillermo Ochoa previo al Mundial 2026

A pesar de que Guillermo Ochoa se encuentra negociando su futuro con equipos de Europa , específicamente en Rusia y Grecia, Javier Aguirre ya fue tajante con la posibilidad de que el portero mexicano dispute su sexta Copa del Mundo.

Palabras de Javier Aguirre sobre Guillermo Ochoa

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, las posibilidades de que el portero mexicano dispute otra Copa del Mundo se reducen, pues el estratega de la Selección Mexicana le ha cerrado las puertas previo al partido amistoso de México ante Japón en la Fecha FIFA.

“Lo de las seis Copas del Mundo, yo no regalo nada, esa es la verdad. Si memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo, sé que tiene ofertas y las está valorando. La intensión es quedarse en Europa, sé que tiene ofertas de varios lados. Hablaba con su representante, no tiene equipo, no está en forma, no va a venir. Confío en que Memo consiga equipo pronto, consiga equipo y si está bien, será uno más en la baraja de cinco o seis porteros que he manejado…”, dijo el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

De momento, diversos reportes señalan que Guillermo Ochoa tendría ofertas por parte del Panserraikos o FK Sochi para continuar su carrera profesional a los 40 años de edad.

La Selección Mexicana se enfrenta a Japón este sábado 6 de septiembre en punto de las 20:00 horas, tiempo de la CDMX, encuentro que vas a poder disfrutar en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

