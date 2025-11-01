Jugó en Premier League, fue campeón de Europa League y se retiró a los 26 años para convertirse en fotógrafo

El mundo del futbol fue un lugar decepcionante para Alfie Whiteman, portero del Tottenham de la Premier League, quien decidió retirarse de las canchas a los 26 años ante la falta de pasión por el deporte para probar suerte por una carrera profesional en la fotografía y el cine en donde encontró su verdadera vocación.

Whiteman, quien conquistó la Europa League como suplente de Guglielmo Vicario, resumió que "no era feliz" como futbolista debido a las lesiones y a las pocas oportunidades que se le presentaron, por lo que en mayo de este año decidió colgar los guantes.

De portero de la Premier League a fotógrafo profesional

Alfie Whiteman debutó con el Tottenham bajo la tutela de José Mourinho y solo disputó un partido con el primer equipo. También tuvo un paso por el Degerfors de la Primera División de Suecia en donde tuvo mayor actividad.

Fue su paso por el futbol sueco el que le permitió explorar nuevos horizontes y comenzó a estudiar actuación, radiodifusión y fotografía teniendo acercamientos con el cine a través de su entorno personal.

“En mi primer proyecto me dijeron: ‘¿Puedes hacer un video?’. No había guion ni presupuesto, pero lo hice igual. Y me di cuenta de que eso me llenaba más que cualquier partido”, dijo Whiteman en una entrevista para el medio The Athletic.

El exguardameta comenzó sosteniendo luces y al día siguiente le pidieron que filmara un video para la marca Vibram. Más tarde colaboró con Nike, con el rapero Central Cee y en proyectos en Noruega y Ucrania, además de realizar trabajos de producción y fotografía en la productora Somesuch.

Instagram (@alfie_whiteman) Alfie Whiteman en un entrenamiento con Tottenham

Whiteman se despidió del futbol para enfocarse en su nueva carrera

Antes de colgar los guantes definitivamente, Whiteman tuvo ofertas de clubes de la League One y la Championship (Tercera y Segunda División Inglesa), pero los rechazó para enfocarse en sus nuevos proyectos lejos de las canchas.

“Cuando tenía 17 o 18 años ya me sentía vacío. Mi día era entrenar, volver a casa y jugar videojuegos. Pensaba: ‘¿Esto es todo?’”, recordó Whiteman.

Ahora se describe en sus sitio web como “un artista multidisciplinario que explora la conexión entre cultura, identidad y comunidad”.

