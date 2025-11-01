deportes
Mal y de malas: la lesión de César Huerta que lo dejaría fuera de la Selección Mexicana

El extremo Izquierdo es baja debido a una lesión que le aquejó en su último encuentro; por lo anterior, es un hecho que queda fuera de la selección

José Alejandro
Internacional
César “Chino” Huerta es baja del Anderlecht por varias semanas, pues así lo dio a conocer su entrenador Besnik Hasi en conferencia de prensa. El extremo izquierdo salió con molestias en su último encuentro, en el que marcó su primer gol de la temporada tras no ser considerado en varios partidos, pese a ser el tercer mejor pagado de club . Lo anterior, encendió las alarmas de la Selección Mexicana, pues es prácticamente un hecho que se perderá la convocatoria.

El canterano de Chivas se volvió a lesionar en esta temporada que lo llevó a ser baja de la Selección Nacional para la Fecha FIFA de septiembre. Ahora, parece que también se perderá la de noviembre, cuando el combinado azteca se mida ante Uruguay y Paraguay.

“Chino” será baja durante varias semanas debido a una lesión, por lo que se perderá la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana

Le hicimos otra resonancia magnética y parece que tendremos que prescindir de él durante varias semanas”, detalló el entrenador del Anderlecht sobre la lesión que aqueja al futbolista de 24 años.

El partido que le costó caro a César Huerta

César Huerta jugó 46 minutos en la victoria del Anderlecht 2-0 sobre el Ninove en la Copa de Bélgica, resultado que le dio el pase a su equipo a los Dieciseisavos de Final de la competencia. En el encuentro el extremo izquierdo marcó su segundo gol de la temporada, pero también fue en el que salió lesionado.

Esto es lo que se sabe de la lesión de César Huerta

El extremo izquierdo fue sustituido en el segundo tiempo del partido de la Copa de Bélgica debido a que sintió molestias en la pelvis, su segunda lesión en 2 meses, pues a finales de agosto presentó una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de las canchas durante varias semanas.

