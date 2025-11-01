Los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 1 de noviembre

Con tres encuentros continúa la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este sábado 1 de noviembre entrando en acción cuatro de los cinco equipos que están disputando la cima de la tabla del campeonato.

Atlas vs Toluca - Estadio Jalisco - 17:00 horas

Una goleada por 4-1 en el Clásico Tapatío no solo golpeó a Atlas moralmente, sino que también lo dejó en una posición muy delicada con respecto a la pelea por el Play-In. Con dos jornadas por disputar, los Zorros se ubican en el 13° lugar de la tabla, a un punto del décimo clasificado. Con una victoria se posicionaría con un lugar en el Play-In y en la última jornada estaría en sus manos la clasificación. Recibir al líder no será sencillo, pero al menos Atlas tiene la confianza de haber ganado sus últimos tres compromisos de liga en casa.

Aunque Cruz Azul le quitó la cima este viernes, Toluca llega a este partido tras sumar su segunda igualdad de manera consecutiva tras desperdiciar una ventaja de dos goles para empatar 2-2 en casa ante Pachuca. Al menos Toluca continuó en ese encuentro con su impresionante despliegue ofensivo, que lo ha visto anotar 41 goles en 15 presentaciones en el Apertura, lo que es por mucho la mejor cifra de la liga. El conjunto de Antonio Mohamed necesita los tres puntos para recuperar la cima.

Monterrey vs Tigres - Estadio BBVA - 19:05 horas

Rayados (G9, E3, P3) llegaba al encuentro cerrando el grupo de los cinco primeros clasificados, que se encuentran en un ínfimo margen de seis puntos, por lo que la derrota de la jornada pasada ante Cruz Azul (2-0), otro miembro de ese selecto grupo y ahora líder del torneo, puede haber hecho daño a Monterrey, que perdieron la oportunidad de ponerse colíderes. El cuadro local no verá con buenos ojos medirse a otro equipo situado en el grupo de cabeza antes de esta jornada, ya que los dos últimos enfrentamientos de Monterrey ante uno de los cinco primeros acabaron en derrota, encajando un total de ocho goles, y esos dos tropezones llegaron en las seis últimas jornadas ligueras (G2, E2). Por lo menos, los aficionados locales tendrán cierta tranquilidad al jugar en casa, ya que Rayados no pierde en liga en su estadio desde abril (G7, E2).

Tres puestos por encima, aunque solo a dos puntos, de su rival en la tabla se encuentra Tigres (G9, E5, P1), que encadena tres triunfos seguidos y no pierde un partido de Liga MX desde mediados de agosto (G6, E5). Su rendimiento fuera de casa en la competición doméstica es incluso más impresionante, ya que no pierde jugando lejos de su estadio desde el pasado mes de mayo (G4, E3).

América vs León - Estadio Ciudad de los Deportes - 21:10 horas

América se encuentra en la cuarta posición después de 15 jornadas, a solo cuatro puntos de la cima de la tabla, sufriendo apenas dos derrotas (G9, E4), lo que claramente confirma su etiqueta como equipo contendiente en el Torneo Apertura de la Liga BBVA MX. Los dirigidos por el brasileño André Jardine acumulan tres victorias seguidas en condición de local, logrando marcar múltiples tantos en cada ocasión e imponiéndose por una contundente diferencia de tres goles en dos oportunidades. Es un equipo que ha acostumbrado a sus aficionados a jugar a todo o nada como local en la presente campaña liguera (G6, P1).

Viviendo una situación muy distinta a la de sus anfitriones, León, con el astro colombiano James Rodríguez, se ubica en la penúltima posición de la tabla en el presente Torneo Apertura, a cuatro puestos de los puestos de Play-In, así que necesita desesperadamente sumar los tres puntos en este duro compromiso fuera de casa para mantener vivas sus escasas esperanzas de clasificación.

