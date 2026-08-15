Ganó 14 títulos y fue el jugador más influyente en la época dorada del América; no es Reinoso

El América tiene en Carlos Reinoso al que es, probablemente, el extranjero más importante que ha tenido en su historia, pues “El Maestro” se consolidó en el centro del campo azulcrema como un elemento vital en la consagración de una época realmente espectacular para la institución.

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Sin embargo, a nivel nacional el Club América también ha tenido a jugadores de calibre que se recuerdan hasta estos días. Un ejemplo de ello es Alfredo Tena, también conocido como el “Capitán Furia” que es considerado, por muchos expertos, el jugador más influyente en la historia del club.

¿Quién fue Alfredo Tena y por qué es un histórico para el América?

Alfredo Tena destacaba entre los demás por el temperamento y la garra que mostraba como defensor central, por lo que, de inmediato, se hizo de un hueco en el once titular para, posteriormente, convertirse en uno de los capitanes más importantes que el América ha tenido en su historia.

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Tena es sinónimo de ADN americanista y eso se puede reflejar en los números que dejó en el club, pues durante su faceta como jugador de 1974 a 1991 conquistó un total de 14 títulos oficiales, destacando seis de Liga BBVA MX, tres Copas de Campeones de la CONCACAF, tres Campeón de Campeones y dos Copas Interamericanas.

Es por estos números, así como por su liderazgo en el campo y la forma en cómo defendía los colores azulcremas, que Alfredo Tena es considerado por muchos expertos uno de los jugadores más dominantes en la historia del club, así como un representante natural de lo que significa ser americanista.

¿Cómo le fue a Alfredo Tena en las fuerzas básicas del América?

Después de la etapa que vivió como director técnico, Alfredo Tena volvió al Club América como director de fuerzas básicas. Bajo su gestión, el equipo logró pulir a elementos que no solo llegaron al primer equipo, sino que también tuvieron la oportunidad de dar el salto al futbol del viejo continente.