Jugadores de Rayados hablan por primera vez sobre la salida de Torrent

Jorge ‘El Corcho’ Rodríguez fue cuestionado sobre las fallas que tuvo el técnico Domènec Torrent durante su etapa al frente de los Rayados, pero señaló que la principal responsabilidad en la mala racha es de los jugadores.

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El mediocampista argentino reveló algunas de las diferencias que existen en comparación con el actual cuerpo técnico que encabeza Nicolás Sánchez, aunque evitó criticar a su anterior entrenador.

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El 'Corcho' se hace cargo de lo que le toca a los jugadores

A diferencia del defensa mexicano Carlos Salcedo, quien en días anteriores declaró que al Monterrey le faltaba “fondo físico” y que ahora están haciendo trabajos para fortalecer diferentes rubros que tenían rezagados.

“Cada técnico trabaja distinto, así que son formas, cada uno tiene la suya, no hay una receta para el futbol. Cada uno trabaja de la manera que cree que es la correcta, ahora estamos trabajando muy bien e intentamos agarrar la idea rápido del cuerpo técnico y sacar esto adelante”, comentó Rodríguez sobre lo que mencionó su compañero.

Sin embargo, el “Corcho” recalcó que parte de la crisis de resultados que tiene a los Rayados fuera de los primeros lugares de la tabla en este torneo Clausura 2026, se debe especialmente a los futbolistas.

“Nosotros somos los que estamos adentro de la cancha y no hacemos las cosas como tienen que ser a veces, a veces perdemos partidos por culpa nuestra o empatamos, no tiene que ver la gente de afuera. Seguido sabemos lo que hacemos bien y mal, sabemos que somos muy responsables de muchas cosas", dijo ante los medios.

Se concentra en el próximo partido

El volante argentino indicó que se deben enfocar en su próximo partido antes de hacer cuentas sobre los puntos que les hace falta para clasificar a la Liguilla.

Este sábado 4 de abril, la “Pandilla” recibirá en casa al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la jornada 13 que se disputará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio BBVA.

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