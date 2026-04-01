Jugó en Cruz Azul, tiene 28 años y hoy es pretendido por un club de Inglaterra

En los últimos días surgió en Europa y algunas partes de México en torno a la posibilidad de que un futbolista de 28 años de edad, que llegó a formar parte del primer equipo de Cruz Azul, lograra dar el salto al viejo continente a través de una institución de Inglaterra.

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Este futbolista es nada más y nada menos que Sebastián Jurado, guardameta que actualmente forma parte de los Bravos de Juárez, que tuvo un breve paso por la Máquina de Cruz Azul y que, en teoría, está en carpeta como uno de los fichajes de un equipo de la Championship.

¿Sebastián Jurado, ex jugador de Cruz Azul, es pretendido por el QPR?

De acuerdo con información consultada por el portal MedioTiempo, Sebastián Jurado forma parte de la lista de intereses que el Queens Park Rangers tiene de cara al próximo mercado de fichajes. Vale mencionar que, actualmente, el QPR forma parte de la segunda división inglesa.

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Cabe mencionar que el interés por Sebastián Jurado habría aparecido desde hace algunas semanas; sin embargo, no fue sino hasta ahora que comenzó a tomar más fuerza. Del mismo modo, vale decir que su ficha, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, vale 2 millones de euros.

En estos momentos, y con pocos partidos por disputarse, el Queens Park Rangers se encuentra en la zona media de la tabla general de la Championship. Y aunque tiene algunas posibilidades de acceder a la Premier League esta campaña, su posible fichaje sería para reforzar el arco de cara a la próxima temporada.

¿Cómo le fue a Sebastián Jurado en Cruz Azul?

Antes de llegar al conjunto fronterizo, Sebastián Jurado tuvo un corto paso por Cruz Azul luego de que los cementeros lo ficharan proveniente del Veracruz. Con el conjunto celeste el guardameta sumó un total de 43 compromisos, mismos en donde registró 62 goles en contra y 12 vallas invictas.