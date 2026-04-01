América ya habría buscado sustituto de Jardine; este es el DT que se negó a venir al club

El parón por la fecha FIFA podría servir de mucho para el Club América, institución que no la ha pasado nada bien en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este hecho, en esencia, ha ocasionado que se generen muchos rumores en torno a la posible permanencia de André Jardine.

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Mucho se ha hablado respecto a que la permanencia de André Jardine como técnico del América tiende de un hilo por el triste desempeño que ha vivido a lo largo de los últimos meses. Curiosamente, distintos reportes sostienen que un entrenador ya habría rechazado una jugosa oferta del conjunto azulcrema.

¿Qué técnico habría rechazado ser el sustituto de André Jardine en el América?

De acuerdo con información de medios como RTI Esporte y El Futbolero, el América había hecho un primer sondeo para conocer la situación actual de Filipe Luis, otrora entrenador del Flamengo y último campeón de la Copa Libertadores, así como integrante de la pasada Copa Intercontinental.

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La intención del Club América fue conocer más detalles de uno de sus entrenadores favoritos ante cualquier posible salida de André Jardine al término de la temporada; sin embargo, la respuesta del técnico brasileño habría sido un contundente no, pues su deseo es llegar al balompié europeo.

Cabe mencionar que Luis tomó al Flamengo a finales del 2024 y, desde aquel momento, logró obtener los títulos de la Copa Libertadores, la Copa y Supercopa de Brasil, así como la Copa Challenger, la Serie A de Brasil y el subcampeonato de la Copa Intercontinental, por lo que, con este palmarés, espera ser fichado por un grande de Europa.

¿Contra qué clubes cerrará América la temporada regular?

A falta de cinco encuentros por disputarse, América aún depende de sí mismo para acceder a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Ante esta situación, vale decir que los equipos a los que se enfrentará el cuadro azulcrema son los siguientes: Santos, Cruz Azul, Toluca, León y Atlas.

