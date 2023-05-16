Alineaciones confirmadas Inter vs Milán | Semifinales Champions League

Se disputa el partido Inter vs Milán correspondiente a las Semifinales de vuelta de la UEFA Champions League. El partido comienza en punto de 13 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será en el Estadio Giuseppe Meazza.

El partido de ida terminó 2-0 a favor de Inter, los anotadores fueron Edin Dzeko y Henrik Mkhitaryan.

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un xBox última generación

Así se vivió FUT Azteca Desde el Barrio en la casa Águila de Neza

Alineación Inter

Los once jugadores que mandó al terreno de juego Samione Inzaghi son:

Portero: Onana

Defensa: Bastoni, Acerbi y Darmian

Mediocampistas: Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Barella y Dumfries

Delanteros: Dzeko y Lautaro Martínez

Alineación Milan

Para Stefano Pioli, los once jugadores que buscarán la remontada son:

Portero: Maignan

Defensa: Theo, Tomori, Thiaw y Calabria

Mediocampistas: Tonali, Krunic, Leao, Díaz y Messias

Delanteros: Giroud

Te puede interesar: Cobertura Inter vs Milan EN VIVO | Semifinal vuelta Champions League