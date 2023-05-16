Alineaciones confirmadas Inter vs Milán | Semifinales Champions League
Conoce las alineaciones con las que salen Inter vs Milán para disputar su partido de la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League en el Estadio Giuseppe Meazza
Se disputa el partido Inter vs Milán correspondiente a las Semifinales de vuelta de la UEFA Champions League. El partido comienza en punto de 13 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será en el Estadio Giuseppe Meazza.
El partido de ida terminó 2-0 a favor de Inter, los anotadores fueron Edin Dzeko y Henrik Mkhitaryan.
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Alineación Inter
Los once jugadores que mandó al terreno de juego Samione Inzaghi son:
Portero: Onana
Defensa: Bastoni, Acerbi y Darmian
Mediocampistas: Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Barella y Dumfries
Delanteros: Dzeko y Lautaro Martínez
Alineación Milan
Para Stefano Pioli, los once jugadores que buscarán la remontada son:
Portero: Maignan
Defensa: Theo, Tomori, Thiaw y Calabria
Mediocampistas: Tonali, Krunic, Leao, Díaz y Messias
Delanteros: Giroud
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