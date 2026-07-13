La alineación en la que pensaría México para el Mundial 2030; así se vislumbra el XI

La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo una serie de conclusiones realmente interesantes para Rafael Márquez, quien a partir de ahora se integrará en su nueva faceta como entrenador de cara al proceso rumbo al 2030.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Uno de los puntos a destacar es que la Selección Mexicana podría tener una sólida base de jugadores para el Mundial 2030 que mezcle tanto experiencia como juventud, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás cuál es el posible XI que México podría presentar en este torneo.

¿Qué XI podría tener la Selección Mexicana para el Mundial 2030?

Raúl Rangel tendrá 30 años en el Mundial 2030, por lo que, si mantiene el nivel que ha mostrado hasta ahora, posiblemente se mantenga en el arco de la Selección Mexicana. En la zona defensiva podría estar acompañado de Mateo Chávez, Johan Vásquez, Israel Reyes y Rodrigo Huescas, quien se perdió este torneo por lesión.

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Si la Selección Mexicana mantiene tres elementos en el centro del campo, esta alineación podría estar confirmada por Erik Lira (30 años), Obed Vargas y Gilberto Mora, quienes cuentan con 24 y 21 años. Finalmente, en el eje de ataque podrían aparecer Julián Quiñones (33 años), Hugo Camberos y Armando González.

Por supuesto que, con cuatro años de espera, las cosas pueden cambiar radicalmente a través de jugadores que pierdan su nivel o, bien, nuevas joyas que surjan como Gilberto Mora, quien disputó su primera Copa Mundial de la FIFA con 17 años y luego de haber debutado el año pasado.

¿Qué necesita México para ser cabeza de grupo en el Mundial 2030?

Para que la Selección Mexicana vuelva a ser cabeza de grupo en el Mundial 2030 como ocurrió en este necesita terminar entre los 10 mejores equipos del último ranking de la FIFA antes del sorteo previo. En estos momentos, el cuadro nacional se encuentra precisamente en el décimo lugar, por lo que debe mantener o, bien, mejorar su rendimiento en los torneos previos al evento mundialista.