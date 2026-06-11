CONFIRMADO: Alineación de Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

Comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este jueves 11 de junio, la Selección Mexicana recibe a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, inmueble que pasa a la historia al tener su tercer juego inaugural del certamen internacional.

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Dirigidos por Javier Aguirre y de una lista que contempla a 26 jugadores, se ha perfilado el once inicial para el duelo de esta tarde, despejando las dudas que existían principalmente sobre el jugador que va a defender el arco y el delantero que va a comandar el ataque siendo el '9' titular.

El duelo de México vs Sudáfrica marca la segunda inauguración en la historia entre ambos conjuntos, pues en 2010, los equipos se enfrentaron en el Soccer City de Johannesburgo, compromiso que terminaría con marcador de 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Recuerda que el partido inaugural entre la Selección Mexicana y los 'Bafana Bafana' lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Alineación de México vs Sudáfrica, Mundial 2026

En el arco, Raúl Rangel será el encargado de defender la portería en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, la defensa será resguardada por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

En el mediocampo aparecen Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado. Finalmente, el eje de ataque va a ser comandado por Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.