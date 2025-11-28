Chivas vs Cruz Azul: Alineaciones de los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2025

Chivas recibe a Cruz Azul en el Estadio Akron. Se escribe el primer episodio de los 4tos de Final en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, encuentro al que ambos equipos llegaron tras conseguir el boleto directo a la Liguilla de la presente campaña.

Dirigidos por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' no cuenta con Diego Campillo, Miguel Tapias y Leonardo Sepúlveda, quienes siguen sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Cade Cowell y Alan Pulido tampoco fueron considerados para el encuentro en Guadalajara. El conjunto rojiblanco encara el duelo en casa luego de haber terminado la Fase Regular en el sexto puesto de la tabla general con 29 puntos.

En el certamen en curso, Chivas registra cinco victorias, un empate y tres derrotas ante su gente. Del otro lado, la escuadra de La Noria obtuvo su pase a la Fase Final al terminar en tercer lugar de la tabla general.

Comandados por Nicolás Larcamón, Cruz Azul tiene marca de cuatro triunfos, tres juegos empatados y un duelo perdido en calidad de visitante. A lo largo del Apertura 2025, ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 7, en dicho encuentro, La Máquina se hizo de los tres puntos en el Estadio Akron por marcador de 2-1 tras los goles de José Paradela y Rodolfo Rotondi.

Alineaciones Chivas vs Cruz Azul

Chivas: José Rangel, Bryan González, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armado González.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Ignacio Rivero, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda.

