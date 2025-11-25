OFICIAL: Pumas anuncia BAJAS rumbo al Clausura 2026

Pumas ya piensa en el Torneo Clausura 2026. Luego de quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2025, el equipo de la UNAM comienza a realizar movimientos en su plantel y ya dieron a conocer algunas bajas para la siguiente campaña.

Pumas anuncia bajas en su plantel

Mediante redes sociales, el conjunto de Pumas Femenil hizo oficial las salidas de Fátima Acosta y Edith Carmona, esto luego de que la escuadra del Pedregal quedara fuera de la Fase Final en un certamen en el que Tigres obtuvo la séptima estrella.

Jugando para el Club Universidad Nacional, Edith Carmona tuvo un registro de dos partidos jugados acumulando 105 minutos de actividad en el Apertura 2025. La zaguera de 22 años de edad vino a Pumas tras ser parte de Cruz Azul, escuadra con la que tuvo un mayor rendimiento.

Por su parte, Fátima Acosta tuvo una marca de siete partidos jugados en el certamen que acaba de terminar. En total, la mediocampista de Paraguay estuvo presente en 18 compromisos desde el Torneo Clausura 2025 en el que Pumas si pudo disputar la Liguilla y fue eliminado por Chivas en la instancia de Cuartos de Final.

En el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, el equipo del Pedregal tuvo una marca de 23 puntos y terminaron la Fase Regular en el lugar 11 de la tabla general tras 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas.

Cabe mencionar que al concluir la participación de Pumas en el certamen que acaba de terminar, el equipo dio a conocer la salida de Marcelo Frigério del banquillo. Al frente de Universidad Nacional, el entrenador tuvo un registro de 64 partidos dirigidos en Fase Regular, teniendo una marca de 32 triunfos, 11 juegos igualados y 21 derrotas. En Fase Final, el estratega de Brasil tuvo registro de seis juegos en el banquillo con registro un empate y cinco partidos perdidos.

