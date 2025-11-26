OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia la SALIDA de su DT en el inicio de la Liguilla del Apertura 2025

Es oficial. Luego de los rumores que colocaban a Fernando Gago fuera de Necaxa, el conjunto de los Rayos ha comunicado la salida del entrenador argentino, quien deja el banquillo del equipo de Aguascalientes luego de 20 partidos al frente del conjunto Hidrocálido.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas anuncia BAJAS rumbo al Clausura 2026

A lo largo de los 20 compromisos como entrenador de Necaxa, el estratega tuvo una marca de cinco victorias, cinco empates y 10 derrotas, motivo por el que se ha tomado la decisión de cesar a Fernando Gago, quien anteriormente fue parte de Chivas en la Liga BBVA MX.

Durante el Torneo Apertura 2025, Necaxa no pudo avanzar a la Fase Final del campeonato, pues terminaron la Fase Regular en el lugar 13 de la tabla general con 17 puntos tras cuatro triunfos, cinco juegos igualados y ocho partidos perdidos.

Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución.



La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo. — Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 26, 2025

"Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo", se lee en las redes sociales de los Rayos.

Te puede interesar: CONFIRMADO: México podría debutar ante Noruega y Haaland en el Mundial 2026