Alineaciones confirmadas del América vs Mazatlán en la jornada 11 del Clausura 2026

Urgencia de triunfo para el Club América que este domingo 15 de marzo se enfrenta al Mazatlán en duelo que cerrará la actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, escenario en donde las Águilas no ganan desde hace tres partidos.

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Alineaciones de América vs Mazatlán

André Jardine necesita levantar al Club América a como dé lugar; sin embargo, las malas noticias acompañan a las Águilas ya que tendrán que enfrentar su primer compromiso sin su portero Luis Ángel Malagón quien se rompió el talón de Aquiles en el duelo más reciente del equipo ante el Philadelphia Union por la Copa de Campeones de la Concacaf.

La responsabilidad de defender la portería Azulcrema recaerá sobre las manos de Rodolfo Cota, quien ya había tenido actividad en el presente Clausura 2026 al salir como titular en el duelo ante los Gallos Blancos de Querétaro.

El América no ha podido ganar en casa en sus tres últimos partidos tras perder ante Juárez y Tigres y empatar contra Olimpia en Concachampions y, además de la localía, las Águilas tendrán a su favor que Mazatlán no sabe lo que es ganar cuando le toca visitar al conjunto Azulcrema.

¡Llegamos Las Águilas al Estadio Azulcrema! 🏟️🦅 pic.twitter.com/ltT5uTF5vt — Club América (@ClubAmerica) March 15, 2026

Alineación de América:

30.- Rodolfo Cota

18.- A. Mejía

3.- Israel Reyes

32.- M. Vázquez

26.- Christian Borja

17.- Rodrigo Dourado

6.- Jonathan dos Santos

28.- Erick Sánchez

23.- Raphael Veiga

7.- Brian Rodríguez

33.- P. Salas

DT: André Jardine

Alineación Mazatlán

33.- Ricardo Rodríguez

5.- Facundo Almada

19.- L. Merolla

4.- J. Díaz

21.- S. Santos

11.- Y.- Bárcenas

25.- S. Godínez

14.- Mauro Zaleta

7.- Dudú

17.- J. Ovalle

15.- Brian Rubio

DT: Sergio Bueno

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