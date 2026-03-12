logo deportes horizontal
Imágenes del Estadio CDMX impresionan a todos: así luce listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Denominado Banorte por patrocinio y popularmente conocido como Estadio Azteca, el “Coloso de Santa Úrsula” se prepara para la cita máxima

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que cuando faltaban 100 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026 el Estadio CDMX lucía muy bien, en estas últimas semanas los trabajos avanzaron mucho y el recinto ubicado en la Ciudad de México está prácticamente listo para la inauguración (amistoso de la Selección Nacional de México contra Portugal).

Así como el Estadio Monterrey está listo y solo faltan modificaciones en el sector de prensa, ahora se supo que el Estadio Banorte (por motivos de patrocinio) y ex Estadio Azteca (nombre con el que se le reconoce en otros países) está mejor que nunca, prácticamente listo para albergar cualquier partido de futbol que se presente.

Renovation works continue at Banorte Stadium ahead of FIFA World Cup 2026
MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 13: An aerial view shows the new hybrid pitch and newly installed seats at Azteca Stadium, recently renamed Banorte Stadium, during renovation works ahead of the FIFA World Cup 2026, in Mexico City, Mexico on February 13, 2026. Renovation works continue inside and around the stadium, which will host the opening match of the tournament, marking the third time the venue will stage a World Cup opener, less than four months before it kicks off with Mexico facing South Africa. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)|Anadolu/Anadolu via Getty Images

Desde las tribunas al campo de juego, el Estadio Ciudad de México está listo

En un video difundido recientemente en las redes sociales, se puede observar el campo de juego en perfecto estado para que se dispute cualquier partido. En tanto las gradas del Estadio CDMX ya están listas y hasta pintadas con el color rojo predominante de la marca Banorte, el sponsor que le da el ‘naming’ al recinto de la capital mexicana.

¿Qué le falta al Estadio CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Estadio CDMX parece estar prácticamente listo. En las imágenes trascendidas únicamente se ven, como detalles visibles, los límites entre el campo de juego y las gradas sin ninguna división. Se observan máquinas y tractores esparciendo tierra y arena.

En ese sentido, los fanáticos piden que no haya rejas ni alambrados que molesten la visión. Considerando las reglamentaciones de FIFA y los mundiales anteriores, seguramente se mantendrá una división con carteles publicitarios, una suerte de fosa y personal de seguridad, tal como los mejores estadios europeos.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio CMDX?

Están previstos los siguientes partidos para disputarse en el ex Estadio Azteca (hoy CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026):

  • GRUPO A: México vs. Sudáfrica – 11 de junio 2026 – 13:00 (CDMX)
  • GRUPO K: Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio de 2026 – 20:00 (CDMX)
  • Grupo A: Repechaje UEFA vs. México – 24 de junio de 2026 – 19:00 (CDMX)
  • 16vos de final: 1.º Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I – 30 de junio de 2026 – 19:00 (CDMX)
  • 8vos de final: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 – 5 de julio de 2026 – 18:00 (CDMX).
