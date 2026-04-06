Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas vs Pumas en la jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX
Gabriel Milito y Efraín Juárez van con todo por las tres unidades en un partido con tintes de clásico y con ambos equipos en zona de liguilla.
Partidazo desde el Estadio Guadalajara entre dos grandes del futbol mexicano; Chivas y Pumas. El 'Rebaño Sagrado' llega como líder absoluto en la clasificación general del Torneo Clausura 2026 y buscará aprovechar los tropiezos de Cruz Azul y Toluca en sus respectivos partidos para aumentar la ventaja de puntos en la cima. Por otro lado, Universidad Nacional arriba como quinto lugar, pero, un triunfo en patio tapatío podría darles hasta el tercer lugar en esta jornada 13.
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Para este compromiso con sabor a liguilla, Gabriel Milito y Efraín Juárez mandan lo mejor de su repertorio en busca de la victoria y afianzarse aún más en la zona de clasificación. Del lado rojiblanco, regresan los seleccionados mexicanos tras los cotejos de la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica. En el caso de los auriazules, el estratega mexicano recuperará una de sus piezas claves tras no tenerlo en el Clásico Capitalino ante América.
Alineación CONFIRMADA de Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González y Diego Campillo
- Mediocampistas: Luis Romo, Richard Ledezma, Fernando González y Efraín Álvarez
- Delanteros: Armando González y Roberto Alvarado
Alineación CONFIRMADA de Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva y Álvaro Ángulo
- Mediocampistas: Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Alan Medina
- Delanteros: Robert Morales y Juninho
Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este partido een punto de las 8:00 pm este domingo 5 de abril por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.