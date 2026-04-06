Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas vs Pumas en la jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX

Partidazo desde el Estadio Guadalajara entre dos grandes del futbol mexicano; Chivas y Pumas. El 'Rebaño Sagrado' llega como líder absoluto en la clasificación general del Torneo Clausura 2026 y buscará aprovechar los tropiezos de Cruz Azul y Toluca en sus respectivos partidos para aumentar la ventaja de puntos en la cima. Por otro lado, Universidad Nacional arriba como quinto lugar, pero, un triunfo en patio tapatío podría darles hasta el tercer lugar en esta jornada 13.

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Para este compromiso con sabor a liguilla, Gabriel Milito y Efraín Juárez mandan lo mejor de su repertorio en busca de la victoria y afianzarse aún más en la zona de clasificación. Del lado rojiblanco, regresan los seleccionados mexicanos tras los cotejos de la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica. En el caso de los auriazules, el estratega mexicano recuperará una de sus piezas claves tras no tenerlo en el Clásico Capitalino ante América.

Alineación CONFIRMADA de Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González y Diego Campillo

Mediocampistas: Luis Romo, Richard Ledezma, Fernando González y Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González y Roberto Alvarado

Alineación CONFIRMADA de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva y Álvaro Ángulo

Mediocampistas: Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Alan Medina

Delanteros: Robert Morales y Juninho

Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este partido een punto de las 8:00 pm este domingo 5 de abril por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.