Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Pumas, Clásico Capitalino de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Desde la cancha del renovado Estadio Banorte, el Club América y Pumas de la UNAM protagonizan este domingo el arranque de la serie más atractiva de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en una nueva edición del Clásico Capitalino, que llega a su capítulo 180 en el historial general.

El América de André Jardine atraviesa uno de sus momentos más complicados desde su llegada a Coapa. Las Águilas cerraron la fase regular con derrota ante Atlas y se metieron a la Liguilla como octavo lugar, luego de sumar 25 puntos. A pesar del cierre irregular, América sabe jugar este tipo de eliminatorias y, tratándose de un Clásico Capitalino, buscará hacer valer su localía para tomar ventaja en casa.

Enfrente estará Pumas, el superlíder del torneo con 36 puntos y una fase regular de alto nivel. El equipo de Efraín Juárez llega como uno de los conjuntos más sólidos del campeonato, con fortaleza tanto de local como de visitante y con la ofensiva más efectiva del Clausura 2026.

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Con información de último minuto, Brian Rodríguez quedó descartado para jugar la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas por una molestia muscular. Su posición será tomada por Isaías Violante.

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El 11 de América

Rodolfo Cota #30 Portero, Sebastián Cáceres #4 Defensa, Kevin Álvarez #5 Defensa, Cristian Borja #26 Defensa, Miguel Vázquez #32 Defensa, Alejandro Zendejas #10 Medio, Isaías Violante #12 Medio Ofensivo, Rodrigo Dourado #17 Medio Ofensivo, Alexis Gutiérrez #20 Medio, Erick Sánchez #28 Medio, Patricio Salas #33 Delantero.

El 11 de Pumas

Keylor Navas #1 Portero, Rubén Duarte #5 Defensa Central, Nathanael Ananias #6 Defensa Central, Alvaro Angulo #77 Defensa Lateral, Rodrigo López #7 Medio Ofensivo, Carlos Antuna #21 Medio Ofensivo, Adalberto Carrasquilla #28 Medio Ofensivo, Jordan Carrillo #33 Medio Ofensivo, Pedro Vite #45 Medio Ofensivo, Olavio Vieira Dos Santos Junior #23 Delantero, Robert Morales #31 Delantero.

¿A qué hora se juega América vs Pumas?

El balón rodará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando América y Pumas den inicio al primer capítulo de esta vibrante serie de Cuartos de Final del Clausura 2026, en un duelo que promete emociones desde el primer minuto.

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En una serie donde el octavo lugar recibe al superlíder, la obligación es completamente para el equipo de André Jardine, que necesita tomar ventaja en casa, ya que cualquier empate global favorece a los universitarios por su posición en la tabla. Por ello, las Águilas saldrían desde el arranque a buscar el partido, presionando y proponiendo en el Estadio Banorte.

Del otro lado, el equipo de Efraín Juárez jugaría con inteligencia y paciencia, apostando al orden defensivo y aprovechando la desesperación americanista para generar peligro en contragolpes o jugadas a balón parado