La reacción de Canelo Álvarez tras la victoria de Jaime Munguía: “Contento por todo lo que aprendió"

Jaime Munguía volvió a instalarse entre los protagonistas de la división supermediana al conquistar el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, luego de vencer por decisión unánime a Armando Reséndiz en una pelea entre mexicanos celebrada en la T-Mobile Arena.

Tras el combate, una de las imágenes que más llamó la atención fue la presencia de Saúl Álvarez, quien acompañó a Munguía en el festejo y reconoció públicamente la evolución del tijuanense. “La verdad, muy feliz con Jaime. Todo lo que aprendió”, declaró el campeón mexicano al término de la pelea.

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Munguía dominó la pelea desde los primeros rounds

Desde el inicio del combate, Munguía marcó el ritmo con inteligencia y precisión. El tijuanense aprovechó su alcance para trabajar la distancia y castigar constantemente la zona hepática de Reséndiz, además de conectar golpes de poder que fueron desgastando a su rival con el paso de los asaltos.

Aunque el “Toro” mostró resistencia y mantuvo la presión durante varios episodios, el dominio táctico de Munguía fue evidente. Incluso en el cierre de la pelea, cuando ambos intercambiaron golpes con intensidad, la ventaja del tijuanense ya era clara.

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El respaldo de Canelo fortalece su nuevo camino

El respaldo de Canelo no pasó desapercibido, especialmente por la etapa de trabajo que Munguía ha vivido bajo la dirección de Eddy Reynoso, quien ha sido clave en su evolución técnica y estratégica dentro del ring.

Las tarjetas de los jueces confirmaron la superioridad del nuevo campeón con puntuaciones de 117-111, 119-109 y 120-108. Con este triunfo, Munguía elevó su récord a 46 victorias, 35 por nocaut, y manda un mensaje claro en la división supermediana de cara a los próximos grandes retos.

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