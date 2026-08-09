Alineaciones CONFIRMADAS del Toluca vs LAFC de la Leagues Cup 2026

El Deportivo Toluca se alista para disputar un atractivo encuentro de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 frente a Los Angeles FC (LAFC), en un duelo donde ambos equipos buscarán afianzar su posición dentro del sector. El partido se llevará a cabo este sábado 8 de agosto en la cancha del BMO Stadium, situado en Los Ángeles, California, con las acciones pactadas para iniciar a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y estos serán los 22 jugadores que arrancarán esta noche en el BMO Stadium:

Alineaciones oficiales:

Toluca:



Portero: González / 1

Simón / 19

Luan / 13

Pereira / 6

López / 25

Gallardo / 20

Guzmán / 7

Romero / 5

Pérez

Helinho / 11

Viñas / 16

LAFC:



Lloris / 1

Hollingshead / 24

Long / 33

Tafari / 91

Cheberko / 23

Tillman / 11

Choinière / 66

Delgado / 8

Martínez / 30

Son / 7

Bouanga / 99



Ambos clubes llegan con realidades positivas tras su presentación inicial. Por un lado, el conjunto escarlata llega con el ánimo a tope después de firmar una actuación contundente en la primera fecha, en la cual se impuso 3-0 al Seattle Sounders con anotaciones de Jesús Gallardo, Helinho y Federico Viñas. La escuadra mexiquense mostró solidez defensiva y una ofensiva letal que buscará replicar en territorio estadounidense.

En la vereda de enfrente, el LAFC arriba a este compromiso tras un estreno disputado y exigente frente al Guadalajara. El cuadro angelino empató 1-1 en el tiempo reglamentario —con un tanto de su figura Denis Bouanga— y posteriormente se quedó con la unidad extra al imponerse en la tanda de penales, sumando dos puntos valiosos que lo mantienen en la pelea directa.

Superado este obstáculo en California, la escuadra escarlata ya tiene la mira puesta en su siguiente desafío dentro de la fase de grupos, ya que en la tercera jornada de la competencia se enfrentará al FC Dallas, en un partido programado para disputarse en el Estadio Nemesio Diez.

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