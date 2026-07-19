Alineaciones CONFIRMADAS de España para la final del Mundial 2026
El partido arranca en punto de las 13:00 hrs
En punto de las 13:00 horas se juega la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España y Argentina están en busca de levantar el trofeo de la máxima competición y de último momento la federación española anunció quienes serán los jugadores que saldrán de arranque para la final ante la selección comandada por Lionel Messi.
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11 inicial de España ante Argentina:
- Unai Simón
- Porro
- Cubarsi
- Laporte
- Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Alex Baena
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Oyarzabal
Luis de la Fuente no sorprende y sale con el cuadro titular con el que nos había acostumbrado en los últimos partidos.