Alineaciones CONFIRMADAS de España para la final del Mundial 2026

En punto de las 13:00 horas se juega la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España y Argentina están en busca de levantar el trofeo de la máxima competición y de último momento la federación española anunció quienes serán los jugadores que saldrán de arranque para la final ante la selección comandada por Lionel Messi.

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11 inicial de España ante Argentina:

Unai Simón

Porro

Cubarsi

Laporte

Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Alex Baena

Dani Olmo

Lamine Yamal

Oyarzabal

Luis de la Fuente no sorprende y sale con el cuadro titular con el que nos había acostumbrado en los últimos partidos.