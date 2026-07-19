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Alineaciones CONFIRMADAS de España para la final del Mundial 2026

El partido arranca en punto de las 13:00 hrs

Cucurella
Cucurella, el hombre sensación en España

Escrito por: Amaury Torres - DR

En punto de las 13:00 horas se juega la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España y Argentina están en busca de levantar el trofeo de la máxima competición y de último momento la federación española anunció quienes serán los jugadores que saldrán de arranque para la final ante la selección comandada por Lionel Messi.

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11 inicial de España ante Argentina:

  • Unai Simón
  • Porro
  • Cubarsi
  • Laporte
  • Cucurella
  • Rodri
  • Fabián Ruiz
  • Alex Baena
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Oyarzabal

Luis de la Fuente no sorprende y sale con el cuadro titular con el que nos había acostumbrado en los últimos partidos.

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