Alineaciones CONFIRMADAS de México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

No hay mañana para la Selección Mexicana y su similar de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy una de ellas se va a casa y la otra avanza a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio Ciudad de México definirá al cuarto invitado a la siguiente ronda y al que será el rival de la Noruega de Erling Haaland en los Esatdos Unidos.

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Tanto Javier Aguirre como Thomas Tuchel van con lo mejor de su repertorio para este compromiso y eso indica a sus respectivos goleadores; Julián Quiñones por México y Harry Kane por el cuadro británico. Además, resalta la incorporación de Jarrel Quansah tras las lesiones de Reece James y Djed Spence, por lo que ahí podría haber una llave para los pupilos de Javier Aguirre.

Alineación de México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado

Alineación de Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Konsa, O´Reilly, Guehi y Quansah

Mediocampistas: Bellingham, Rice y Anderson

Delanteros: Saka, Kane y Gordon

México vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Por si fuera poco, hoy podría ser un día histórico para el futbol mexicano. Los pupilos de Javier Aguirre se verán las caras con la Selección de Inglaterra en punto de las 6:00 pm este domingo 5 de julio por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

El ganador del partido que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México se verá las caras en cuartos de final con la Noruega de Erling Haaland, la cual eliminó a Brasil de la justa tras un doblete del ariete del Manchester City.

