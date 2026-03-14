Pumas vs Cruz Azul: Los titulares para el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Larcamón y Juárez ya definieron a sus titulares para el choque entre Pumas y Cruz Azul, un partido que llega cargado de tensión.
La noche promete emociones fuertes en el Estadio Olímpico Universitario. Más allá de las discusiones sobre si debe considerarse o no un clásico, cada vez que Pumas y Cruz Azul se cruzan en la cancha el ambiente cambia.
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Los antecedentes recientes entre ambas instituciones han elevado la temperatura de esta rivalidad. En los últimos meses, las diferencias entre directivas y algunas acciones dentro del campo han alimentado un duelo que ya se vive con intensidad en ambos lados.
Para el compromiso de esta noche, los dos entrenadores ya tienen definidas sus alineaciones.
Cruz Azul apuesta por continuidad para defender la cima
El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega con un objetivo muy claro: mantenerse en la parte más alta de la tabla del Clausura 2026.
Aunque el calendario presenta compromisos importantes en los próximos días, el técnico argentino decidió apostar por un once competitivo para no perder terreno en el campeonato.
La Máquina saltará al campo con:
Andrés Gudiño
Omar Campos
Willer Ditta
Erik Lira
Gonzalo Piovi
Rodolfo Rotondi
Charly Rodríguez
Jeremy Márquez
Agustín Palavecino
José Paradela
Nicolás Ibáñez
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Pumas quiere responder ante su gente
Del otro lado, Efraín Juárez sabe que este partido puede ser un punto de inflexión para su equipo. Pumas necesita una victoria que devuelva entusiasmo a su afición y que le permita recuperar terreno en el torneo.
El conjunto universitario saltará al campo con el siguiente once:
Keylor Navas
Rodrigo López
Nathan Silva
Ángel Azuaje
Álvaro Angulo
Alan Medina
Adalberto Carrasquilla
Pedro Vite
Jordan Carrillo
Juninho Vieira
Robert Morales
Con la expriencia de Keylor Navas en la portería y un mediocampo dinámico, el equipo universitario buscará imponer condiciones en casa.
Un partido con más que tres puntos en juego
Cruz Azul quiere consolidar su liderato. Por el otro, Pumas necesita una noche que devuelva la ilusión a su gente.
Pero además de todo eso, este es el primer choque entre ambos equipos después de que Pumas echara a Cruz Azul de Ciudad Universitaria a días de iniciar el torneo. Algo que metió a cementeros en serios problemas logísticos, y los obligó a mudarse a Puebla para este torneo, por lo que La Máquina buscará "venganza" en el duelo de esta noche.