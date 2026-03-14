Pumas vs Cruz Azul: Los titulares para el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

La noche promete emociones fuertes en el Estadio Olímpico Universitario. Más allá de las discusiones sobre si debe considerarse o no un clásico, cada vez que Pumas y Cruz Azul se cruzan en la cancha el ambiente cambia.

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Los antecedentes recientes entre ambas instituciones han elevado la temperatura de esta rivalidad. En los últimos meses, las diferencias entre directivas y algunas acciones dentro del campo han alimentado un duelo que ya se vive con intensidad en ambos lados.

Para el compromiso de esta noche, los dos entrenadores ya tienen definidas sus alineaciones.

Gabriel Fernandez of Cruz Azul during the 8th round match between Monterrey and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on February 28, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Mexsport

Cruz Azul apuesta por continuidad para defender la cima

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega con un objetivo muy claro: mantenerse en la parte más alta de la tabla del Clausura 2026.

Aunque el calendario presenta compromisos importantes en los próximos días, el técnico argentino decidió apostar por un once competitivo para no perder terreno en el campeonato.

La Máquina saltará al campo con:

Andrés Gudiño

Omar Campos

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

Agustín Palavecino

José Paradela

Nicolás Ibáñez

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Pumas quiere responder ante su gente

Del otro lado, Efraín Juárez sabe que este partido puede ser un punto de inflexión para su equipo. Pumas necesita una victoria que devuelva entusiasmo a su afición y que le permita recuperar terreno en el torneo.

El conjunto universitario saltará al campo con el siguiente once:

Keylor Navas

Rodrigo López

Nathan Silva

Ángel Azuaje

Álvaro Angulo

Alan Medina

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Jordan Carrillo

Juninho Vieira

Robert Morales

Con la expriencia de Keylor Navas en la portería y un mediocampo dinámico, el equipo universitario buscará imponer condiciones en casa.

Keylor Navas da detalles de su situación contractual en Pumas|Crédito: Pumas UNAM / X

Un partido con más que tres puntos en juego

Cruz Azul quiere consolidar su liderato. Por el otro, Pumas necesita una noche que devuelva la ilusión a su gente.

Pero además de todo eso, este es el primer choque entre ambos equipos después de que Pumas echara a Cruz Azul de Ciudad Universitaria a días de iniciar el torneo. Algo que metió a cementeros en serios problemas logísticos, y los obligó a mudarse a Puebla para este torneo, por lo que La Máquina buscará "venganza" en el duelo de esta noche.

