Partidos HOY sábado 14 de marzo en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 14 de marzo se juegan cinco encuentros de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX donde entran en acción Chivas, Toluca, Cruz Azul y Pumas, estos dos últimos disputando el partido más esperado de este fin de semana.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Atlético de San Luis vs Pachuca - Estadio Alfonso Lastras - 17:00 horas

El Atlético de San Luis buscará reencontrarse con la regularidad cuando reciba a Pachuca. El conjunto potosino llega en el puesto 12 de la tabla con apenas 10 puntos en 10 partidos (3 victorias, 1 empate y 6 derrotas). Su ofensiva ha mostrado chispa con 16 goles anotados, pero la defensa ha sido su gran problema: con 18 tantos recibidos, es la cuarta más castigada del torneo.

Por su parte, Pachuca atraviesa un gran momento. Los Tuzos suman cinco triunfos en sus últimas seis presentaciones, incluyendo la victoria sobre Puebla en la fecha anterior, lograda con un hombre menos desde el minuto 20 y un gol agónico al 87. Sin embargo, su talón de Aquiles ha sido jugar fuera de casa.

Guadalajara vs Santos Laguna - Estadio Akron - 17:07 horas

Guadalajara llega motivado tras vencer 1-2 al Atlas en un polémico Clásico Tapatío, resultado que le devolvió confianza luego de dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Gabriel Milito suma 7 victorias en 9 partidos y se mantiene en los primeros puestos de la clasificación. Su fortaleza en casa es evidente: registra tres triunfos seguidos en el Estadio Akron, con apenas un gol recibido en ese lapso, consolidándose como la mejor defensa local del torneo. Además, el Rebaño no pierde en su estadio desde septiembre, acumulando ocho partidos invicto (7 victorias y 1 empate).

Por su parte, Santos Laguna rompió su mala racha y consiguió su primer triunfo del Clausura 2026 al derrotar 1-2 a Tijuana como visitante. Aun así, sigue en el último lugar de la tabla con apenas 5 puntos. Su principal problema ha sido la defensa, con 26 goles recibidos en 10 partidos, sin lograr mantener su arco en cero. El técnico albiverde confía en que la reciente victoria sea un punto de inflexión y buscará sorprender en Guadalajara, donde Santos no gana desde hace siete visitas (2 empates y 5 derrotas).

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León vs Tijuana - Estadio León - 19:00 horas

El León intentará recuperar terreno en el Clausura 2026 tras la sorpresiva derrota 4-2 frente a Mazatlán en la jornada anterior. Ese tropiezo cortó una racha de dos victorias consecutivas que lo habían impulsado en la clasificación. Sin embargo, el cuadro esmeralda confía en la fortaleza de su localía, donde ha sumado nueve de sus diez puntos en el torneo, convirtiendo el Estadio León en su principal aliado para retomar el camino del triunfo.

Por su parte, Tijuana llega con la urgencia de mejorar resultados. Los Xolos apenas han conseguido una victoria en el Clausura, registrada en la segunda fecha ante Querétaro. Su presente es complicado: acumulan dos derrotas consecutivas por 2-1, incluyendo la caída más reciente frente a Santos Laguna, que hasta entonces no había ganado. Además, su rendimiento como visitante es pobre, con solo un triunfo en sus últimos diez compromisos fuera de casa.

Toluca vs Atlas - Estadio Nemesio Díez - 19:00 horas

El Toluca llega a la Jornada 11 del Clausura 2026 con la confianza en alto. El bicampeón del futbol mexicano ha dejado atrás un inicio titubeante y ahora presume una racha de cinco victorias consecutivas, manteniéndose como el único equipo invicto del torneo (7 triunfos y 3 empates). Aunque sufrió un tropiezo a mitad de semana al caer 3-2 frente a San Diego FC en la Concachampios, los Diablos Rojos buscarán redimirse ante su afición, donde mantienen una impresionante racha de 15 partidos sin perder en Liga MX (11 victorias y 4 empates).

En contraste, el Atlas atraviesa un periodo de irregularidad. Tras caer en el Clásico Tapatío frente a Chivas, los Zorros han mostrado una marcada inconsistencia: ninguno de sus últimos seis resultados en liga ha sido igual al anterior. Su rendimiento como visitante es pobre: apenas una victoria en sus últimos 12 partidos fuera de casa.

Pumas vs Cruz Azul - Estadio Olímpico Universitario - 21:10 horas

Pumas recibe a Cruz Azul en un duelo que promete emociones fuertes. Los universitarios han mostrado altibajos en el torneo, pero su fortaleza en el Estadio Olímpico Universitario será clave para intentar sumar tres puntos y escalar posiciones. La presión recae en mantener la solidez defensiva y aprovechar la velocidad de sus atacantes para sorprender a un rival que llega en gran forma.

Por su parte, Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato. El conjunto celeste viene de una contundente victoria 3-0 sobre Atlético de San Luis, resultado que reafirma su candidatura como uno de los equipos más sólidos del torneo. Con una ofensiva eficaz y una defensa que ha mejorado notablemente, los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán prolongar su racha positiva y consolidarse en el primer puesto de la tabla.

