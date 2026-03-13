OFICIAL: Pumas confirma baja previo a enfrentar a Cruz Azul en el Clausura 2026

Este viernes 13 de marzo del 2026, el conjunto de Pumas confirmó una sensible baja previa a enfrentarse a Cruz Azul de cara en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El equipo universitario confirmó la salida de José Caicedo. El defensor de colombiano de 23 años deja al equipo y llega al Portland Timbers de la MLS.

Gracias Caicedo por tu trabajo en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo. 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hstqzzmSOE — PUMAS (@PumasMX) March 13, 2026

Los números de José Caicedo

Jugando para Pumas, José Caicedo tuvo un registro de 114 partidos disputados, en los que tuvo una marca de tres goles y dos asistencias. Recientemente, existía una ruptura en la relación del centrocampista con los aficionados, pues errores constantes marcaron de mala forma al futbolista de 23 años de edad quien era abucheado constantemente.

Caicedo in the Rose City 🌹 We have signed Colombian midfielder José Caicedo from Liga MX’s Pumas UNAM. 📄: https://t.co/HBzYGk0FJu pic.twitter.com/DgcytnfdI4 — Portland Timbers (@TimbersFC) March 12, 2026

La MLS confirmó que José Caicedo llega con un contrato hasta la temporada 2029-30 con una opción de renovación para la temporada 2030-31

"Los Portland Timbers ficharon al mediocampista colombiano José Caicedo, procedente de los Pumas UNAM de la Liga MX, según anunció hoy el club. Portland adquirió la licencia Discovery Priority de Caicedo del DC United a cambio de 50.000 dólares en la temporada 2026. Caicedo firma con los Timbers hasta la temporada 2029-30 con una opción de renovación para la temporada 2030-31".