Sorpresa en Cruz Azul: Mandan a la Sub-21 a fichaje que prometía mucho

En Cruz Azul hay decisiones que pasan casi desapercibidas y otras que levantan inmediatamente las cejas en La Noria, como lo que pasó esta semana.

Uno de los refuerzos que había generado más curiosidad dentro del proyecto de Nicolás Larcamón no estará con el primer equipo este fin de semana. El club decidió enviarlo a la Sub-21, una determinación que tomó por sorpresa a varios dentro del entorno cementero.

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Se trata de Christian Ebere, atacante que llegó al equipo tras destacar en Sudamérica y que poco a poco había comenzado a mostrar destellos cuando tuvo oportunidades con el primer equipo.

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Una decisión que sorprende en medio del buen momento del equipo

La decisión llega en un momento inesperado, pues La Máquina de Cruz Azul atraviesa un momento sublime en la temporada y el cuerpo técnico ha comenzado a consolidar su modelo de juego.

En ese contexto, muchos esperaban que algunos futbolistas comenzaran a sumar más minutos.

Sin embargo, el cuerpo técnico optó por un camino distinto con Ebere. El delantero bajará a la categoría Sub-21 para el partido del sábado, en un movimiento que también incluye al arquero Kevin Mier.

Aunque el club cementero no ha ofrecido una explicación oficial detallada, todo apunta a un plan de adaptación progresiva para el atacante.

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El reto silencioso que enfrentan los refuerzos extranjeros

Dentro del entorno del equipo consideran que el proceso de adaptación del jugador todavía está en marcha.

La altura de la Ciudad de México, la intensidad del futbol mexicano y las exigencias tácticas del sistema de Larcamón son factores que requieren tiempo para asimilarse, especialmente para un futbolista que nunca había competido en estas condiciones.

La preparación física también juega un papel importante. El cuerpo técnico busca que el delantero alcance el ritmo ideal antes de intgrarlo completamente a la rotación del primer equipo.

Christian Ebere en su primer partido como jugador de Cruz Azul.|Jose Hernandez/Mexsport

El antecedente positivo para Christian Ebere

En Cruz Azul no es la primera vez que se sigue un camino parecido.

En temporadas recientes, algunos futbolistas que llegaron como refuerzos también atravesaron un periodo de adaptación antes de consolidarse dentro del equipo.

Algo así ocurrió con el jugador Jeremy Márquez, quien tras un largo proceso de adaptación, hoy finalmente ha logrado ganarse un lugar consolidado en el primer equipo, incluso como titular recurrente.

Por ahora, el mensaje parece claro: el talento de Ebere no está en duda, pero su consolidación en el proyecto cementero todavía necesita tiempo.

