Alineaciones CONFIRMADAS del Santos Laguna vs América en la jornada 13 del Clausura 2026

Duelo de suma importancia para las Águilas del América en la cancha de Santos Laguna. El cuadro azulcrema necesita de la victoria en patio ajeno en busca de recuperar posiciones en la tabla general y meterse entre los ocho primeros lugares. Tras el triunfo de Rayados de Monterrey en contra del Atlético San Luis, el cuadro de Coapa es décimo de la clasificación, pero un triunfo los pondría hasta en el sexto lugar.

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Del lado del los Guerreros, buscan cerrar de la mejor manera la fase regular y encontrar sensaciones tras un inicio complicado en el Clausura 2026 que prácticamente los ha dejado sin posibilidades de liguilla. De hecho, el conjunto de Torreón oficializó la llegada de Gonzalo Pineda como su nuevo Director Deportivo y tratará de enderezar el buque en el siguiente semestre.

Alineación CONFIRMADA de Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Kevín Picón y Kevin Balanta

Mediocampistas: Aldo López, Javier Guemez, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba y Nelsón Cedillo

Delantero: Lucas Di Yorio

Alineación CONFIRMADA de América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Israel Reyes, Kevin Álvarez, Ramón Juárez y Miguel Vásquez

Mediocampistas: Alex Zendejas, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Erick Sánchez

Delanteros: Brian Rodríguez y José Zúñiga

Recuerda que podrás seguir el resultado de los partidos de esta jornada sabatina por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Rayados de Monterrey recibío al Atlético San Luis, Gallos Blancos hizo lo propio con los Diablos Rojos del Toluca, Cruz Azul le hará los honores al Pachuca, los Rojinegros visitarán a la Fiera y para cerrar, las Águilas se verán las caras con Santos Laguna.