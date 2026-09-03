Alineaciones CONFIRMADAS del Toluca vs León, semifinal de la Leagues Cup 2026

Partido de pronóstico reservado desde Houston, Texas que definirá al primer invitado de la gran final de la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos del Toluca se verán las caras con el Club León en un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Los pupilos de Antonio Mohamed llegan como ligeros favoritos tras su reciente título de Concacaf Champions Cup, además de las grandes sensaciones que dejó hace unos meses con su bicampeonato en la Liga MX.

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Por otro lado, La Fiera de Javier Gandolfi llega con grandes sensaciones tras sus victorias en la primera fase del certamen binacional y tratarán de dar la sorpresa ante los mexiquenses. Para este partido, ambos estrategas van con lo mejor que tienen disponible, por lo que el duelo tiene todos los ingredientes puestos para ser de alarido.

Alineación Toluca

Portero; Hugo González

Defensas; Brian García, Everardo López, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro y Alexis Vega

Delanteros: Helinho y Federico Viñas

Alineación de León

Portero: Óscar García

Defensas: Brian Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas e Iván Rodríguez

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo y Daniel Arcila

Delanteros: Diber Cambindo

Cabe recordar que, la gran final de este duelo será el domingo de 6 de septiembre y aún no hay horario definido. El ganador de la llave entre Toluca y León tendrá que enfrentarse al cuadro que salga victorioso entre Rayados de Monterrey y el Club América. Ambos resultados los podrás sintonizar en vivo por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com