Cruz Azul se niega a dar por perdido a César Montes y prepara una última jugada

Cruz Azul todavía no da por perdido a César Montes. A pesar de las dificultades que han acompañado la negociación durante las últimas semanas, La Máquina prepara un nuevo intento para buscar la llegada del defensa mexicano antes del cierre de registros en la Liga MX.

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Fuentes señalan que la directiva cementera analiza distintas estructuras para presentar una propuesta que permita acercarse a las condiciones del Lokomotiv de Moscú.

Y es que el principal obstáculo continúa siendo económico. Las posturas de ambos clubes no han logrado coincidir respecto al valor del seleccionado mexicano, por lo que Cruz Azul bscaría ahora modificar la fórmula de la operación en lugar de limitarse a incrementar la cantidad ofrecida.

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¿Cómo podría Cruz Azul fichar a César Montes?

La Máquina tendría sobre la mesa tres alternativas para intentar destrabar las negociaciones.

Una posibilidad sería conseguir a Montes mediante una cesión, mientras que otra contempla negociar directamente la compra definitiva de sus derechos.

También existe una tercera fórmula: realizar la transferencia permitiendo que Lokomotiv conserve un porcentaje de una futura venta. Esta alternativa reduciría el desembolso inmediato de Cruz Azul y permitiría al conjunto ruso mantener participación económica sobre el futuro del defensa.

La intención sería agotar las posibilidades antes de abandonar definitivamente una contratación que ha sido buscada durante buena parte del mercado.

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¿Cuánto pide Lokomotiv por César Montes?

La diferencia económica ha sido el gran problema de la negociación. Cruz Azul habría presentado anteriormente una propuesta cercana a los 7 millones de euros más bonos, mientras que Lokomotiv pretende recibir una cantidad alrededor de los 10 millones de euros para desprenderse del mexicano.

Esa distancia impidió que las conversaciones llegaran a buen puerto y obligó a La Máquina a explorar alternativas.

El tiempo, sin embargo, comienza a jugar en contra. El periodo de registros de la Liga MX para futbolistas procedentes del extranjero termina el 11 de septiembre, por lo que Cruz Azul tiene poco más de una semana para intentar encontrar una solución.

De momento, 'El Cachorro' Montes tiene contrato con Lokomotiv hasta junio de 2029.