Alineaciones CONFIRMADAS del Estados Unidos vs Paraguay, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

Estados Unidos y Paraguay abrirán la actividad del Grupo D con el duelo de esta noche en el Estadio de Los Ángeles. Mauricio Pochettino tratará de hacer válida la localía en uno de los inmueble más novedosos de California e imponerse a los paraguayos en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La Selección de Estados Unidos viene de perder tres de sus últimos cuatro partidos de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los estadounidenses solo lograron derrotar a Senegal, pero sufrieron descalabros contra Bélgica, Portugal y Alemania. Vencer a Paraguay podría sentar las bases para un buen desempeño en el torneo y garantizar su clasificación a la segunda ronda.

Así llegan Estados Unidos y Paraguay a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los paraguayos llegan con mejor ritmo al conseguir dos triunfos en sus últimos tres encuentros. Paraguay venció a Grecia por la mínima, cayó ante Marruecos por 2-1 y acabó su preparación hace una semana con una goleada sobre Nicaragua.

Después de este compromiso, los del país de las barras y las estrellas se enfrentarán a Australia la próxima semana. El duelo será en el Estadio de Seattle a las 13:00, tiempo del centro de México, del 19 de junio. Por su parte, los paraguayos deberán viajar al Estadio de San Francisco para el compromiso contra Turquía a las 21:00 de ese mismo día.

Alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs Paraguay

Matt Freese

Alex Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Sergiño Dest

Malik Tillman

Tyler Adams

Antonee Robinson

Christian Pulisic

Weston Mckennie

Folarin Balogun

Alineaciones confirmadas de Paraguay vs Estados Unidos