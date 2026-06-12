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Alineaciones CONFIRMADAS del Estados Unidos vs Paraguay, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el Estadio de Los Ángeles para iniciar su actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alineaciones CONFIRMADAS del Estados Unidos vs Paraguay, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026
Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el Estadio de Los Ángeles para iniciar su actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @usmnt

Escrito por: Gustavo García - DR

Estados Unidos y Paraguay abrirán la actividad del Grupo D con el duelo de esta noche en el Estadio de Los Ángeles. Mauricio Pochettino tratará de hacer válida la localía en uno de los inmueble más novedosos de California e imponerse a los paraguayos en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La Selección de Estados Unidos viene de perder tres de sus últimos cuatro partidos de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los estadounidenses solo lograron derrotar a Senegal, pero sufrieron descalabros contra Bélgica, Portugal y Alemania. Vencer a Paraguay podría sentar las bases para un buen desempeño en el torneo y garantizar su clasificación a la segunda ronda.

Así llegan Estados Unidos y Paraguay a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los paraguayos llegan con mejor ritmo al conseguir dos triunfos en sus últimos tres encuentros. Paraguay venció a Grecia por la mínima, cayó ante Marruecos por 2-1 y acabó su preparación hace una semana con una goleada sobre Nicaragua.

Después de este compromiso, los del país de las barras y las estrellas se enfrentarán a Australia la próxima semana. El duelo será en el Estadio de Seattle a las 13:00, tiempo del centro de México, del 19 de junio. Por su parte, los paraguayos deberán viajar al Estadio de San Francisco para el compromiso contra Turquía a las 21:00 de ese mismo día.

Alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs Paraguay

  • Matt Freese
  • Alex Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Sergiño Dest
  • Malik Tillman
  • Tyler Adams
  • Antonee Robinson
  • Christian Pulisic
  • Weston Mckennie
  • Folarin Balogun

Alineaciones confirmadas de Paraguay vs Estados Unidos

  • Orlando Gill
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • Damián Bobadilla
  • Andrés Cubas
  • Diego Gómez
  • Julio Enciso
  • Miguel Almirón
  • Antonio Sanabria
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