Alineaciones CONFIRMADAS del Estados Unidos vs Paraguay, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026
Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el Estadio de Los Ángeles para iniciar su actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Estados Unidos y Paraguay abrirán la actividad del Grupo D con el duelo de esta noche en el Estadio de Los Ángeles. Mauricio Pochettino tratará de hacer válida la localía en uno de los inmueble más novedosos de California e imponerse a los paraguayos en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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La Selección de Estados Unidos viene de perder tres de sus últimos cuatro partidos de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los estadounidenses solo lograron derrotar a Senegal, pero sufrieron descalabros contra Bélgica, Portugal y Alemania. Vencer a Paraguay podría sentar las bases para un buen desempeño en el torneo y garantizar su clasificación a la segunda ronda.
Así llegan Estados Unidos y Paraguay a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Los paraguayos llegan con mejor ritmo al conseguir dos triunfos en sus últimos tres encuentros. Paraguay venció a Grecia por la mínima, cayó ante Marruecos por 2-1 y acabó su preparación hace una semana con una goleada sobre Nicaragua.
Después de este compromiso, los del país de las barras y las estrellas se enfrentarán a Australia la próxima semana. El duelo será en el Estadio de Seattle a las 13:00, tiempo del centro de México, del 19 de junio. Por su parte, los paraguayos deberán viajar al Estadio de San Francisco para el compromiso contra Turquía a las 21:00 de ese mismo día.
Alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs Paraguay
- Matt Freese
- Alex Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Sergiño Dest
- Malik Tillman
- Tyler Adams
- Antonee Robinson
- Christian Pulisic
- Weston Mckennie
- Folarin Balogun
Your XI for Match #1 at the @FIFAWorldCup.#USMNT x The @HomeDepot pic.twitter.com/0LHLne0ibK— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026
Alineaciones confirmadas de Paraguay vs Estados Unidos
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Damián Bobadilla
- Andrés Cubas
- Diego Gómez
- Julio Enciso
- Miguel Almirón
- Antonio Sanabria