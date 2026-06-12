Chicharito Hernández habló sobre el Piojo Alvarado en la Selección: “Su trabajo no brilla por...”

Javier 'Chicharito' Hernández rompió el silencio para hablar del triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. El máximo goleador de México dejó en pausa su carrera futbolística para tener una etapa como analista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dejando ahora sus primeras impresiones sobre el papel de Roberto Alvarado.

Roberto 'Piojo' Alvarado, quien según Hernández fue un jugador importante para que México pudiera llevarse el triunfo en su primer partido dentro de la cita mundialista, por lo que el “Chicharito” explicó el motivo por el cual su ex compañero logró contar con un gran partido ante Sudáfrica.

|Crédito: Instagram/@piojo.13

Chicharito Hernández destaca el partido de Alvarado

Según Chicharito Hernández, la prensa en general ha cuestionado el papel de Roberto Alvarado, pero él considera que el papel del “Pojo” para defender la banda derecha fue importante. Si bien en Chivas cuenta con un rol ofensivo, el “Chicharito” considera que su sacrificio defensivo es de aplaudir, sobre todo porque blindar aquella banda fue una de las tareas que le encargó Javier Aguirre.

“Si el Piojo Alvarado no brilla tanto como con Chivas es porque las labores defensivas que le pide el Vasco a un jugador tan ofensivo, que se ponga el overol, que haga caso y se sacrifique son inmensas. Es un trabajo que no brilla, pero es un trabajo fundamental que el Piojo siempre lo hace”, comentó Hernández.

En ese sentido, el “Chicharito” también destacó la asistencia que Alvarado le brindó a Raúl Jiménez para poner el 2 a 0 ante Sudáfrica, elogiando la increíble técnica del jugador de Chivas que significó “medio gol” para Jiménez.

Chicharito defendiendo al Piojo Alvarado...



Ahí te hablan @DavidFaitelson_ pic.twitter.com/GfjwuPF7dX — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) June 12, 2026

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