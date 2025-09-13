Mazatlán vs Pumas: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 12 de septiembre de 2025, en el segundo partido del Viernes Botanero, se enfrentan Mazatlán vs Pumas en el Estadio El Encanto y ya se dieron a conocer las alineaciones del encuentro correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Alineaciones confirmadas Mazatlán vs Pumas

Alineación de Mazatlan

Robert Dante Siboldi manda la siguiente alineación en casa con el objetivo de recuperar el buen camino.

Portero: Gutierrez

Defensas: Almada, Zaleta, Colula y Merolla

Mediocampistas: Fierro, Benedetti, Sierra y Moreno

Delanteros: Teodora y Gomes

Alineación de Pumas

Efraín Juárez manda la siguiente alineación para conseguir una nueva victoria en el torneo y subir posiciones.

Portero: Navas

Defensas: Bennevendo, Duarte, Ananias y Azuaje

Mediocampistas: López, Caicedo, Ramsey y Ruvalcaba

Delanteros: Trigos y Martínez

Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS Así puedes verlo

El encuentro entre Mazatlán vs Pumas lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Zague, Omar Villarreal y Jesús Joel Fuentes.

La transmisión del Mazatlan vs Pumas comenzará en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Mazatlán y Pumas

Mazatlán llega en el lugar 12 de la tabla con apenas 6 puntos, producto de una campaña irregular que incluye solo una victoria, tres empates y tres derrotas. Llegan con cuatro partidos sin conocer la victoria en los que registra dos empates y dos derrotas. Luego de la fecha FIFA se espera que el equipo de Siboldi, logre sumar puntos.

Por otra parte, Pumas llega de conseguir su segunda victoria en el torneo por lo que se ubica en el décimo lugar con 9 unidades, una posición que les da un respiro mínimo,. Su racha reciente es de 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

